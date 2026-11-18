https://crimea.ria.ru/20261118/remont-uchastka-dorogi-iz-yalty-v-sevastopol-zavershen-1161162106.html

Ремонт участка дороги из Ялты в Севастополь завершен

Ремонт участка дороги из Ялты в Севастополь завершен - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Ремонт участка дороги из Ялты в Севастополь завершен

В Крыму завершился ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T13:19

2026-11-18T13:19

2026-11-18T13:19

ситуация на дорогах крыма

крым

ялта

севастополь

юбк

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/12/1161161990_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95f4bf0937a30eeb8ce83fb17244be4c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму завершился ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в республиканском правительстве. На Южнобережном шоссе от Ялты в сторону Гаспры дорожники укрепили обочины, нанесли разметку, установили дорожные знаки, ограждения и другие элементы безопасности.В сентябре глава Сомина республики Юрий Гоцанюк сообщил, что до конца года в Крыму введут в эксплуатацию 128 дорожных объектов общей протяженностью более 500 километров.По его словам, в числе наиболее значимых объектов – первый этап участка дороги Льговское - Грушевка - Судак –от трассы "Таврида" до дороги Белогорск – Феодосия, устройство объезда к международному женскому центру "Артек" и реконструкция участка трассы Симферополь - Алушта - Ялта.Кроме того, предусмотрены реконструкция, капремонт и ремонт двенадцати искусственных сооружений общей протяженностью 322,5 метров. В их числе – мосты на дорогах Тополи - Севастьяновка и Уютное - Зорькино - Чкалово, а также путепровод на дороге Ленино - Мысовое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Промобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесовВ Крыму открыли автодорогу в объезд АлуштыНовая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей

крым

ялта

севастополь

юбк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, севастополь, юбк, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма