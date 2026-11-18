https://crimea.ria.ru/20261118/remont-uchastka-dorogi-iz-yalty-v-sevastopol-zavershen-1161162106.html
Ремонт участка дороги из Ялты в Севастополь завершен
Ремонт участка дороги из Ялты в Севастополь завершен - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Ремонт участка дороги из Ялты в Севастополь завершен
В Крыму завершился ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T13:19
2026-11-18T13:19
2026-11-18T13:19
ситуация на дорогах крыма
крым
ялта
севастополь
юбк
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/12/1161161990_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95f4bf0937a30eeb8ce83fb17244be4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму завершился ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в республиканском правительстве. На Южнобережном шоссе от Ялты в сторону Гаспры дорожники укрепили обочины, нанесли разметку, установили дорожные знаки, ограждения и другие элементы безопасности.В сентябре глава Сомина республики Юрий Гоцанюк сообщил, что до конца года в Крыму введут в эксплуатацию 128 дорожных объектов общей протяженностью более 500 километров.По его словам, в числе наиболее значимых объектов – первый этап участка дороги Льговское - Грушевка - Судак –от трассы "Таврида" до дороги Белогорск – Феодосия, устройство объезда к международному женскому центру "Артек" и реконструкция участка трассы Симферополь - Алушта - Ялта.Кроме того, предусмотрены реконструкция, капремонт и ремонт двенадцати искусственных сооружений общей протяженностью 322,5 метров. В их числе – мосты на дорогах Тополи - Севастьяновка и Уютное - Зорькино - Чкалово, а также путепровод на дороге Ленино - Мысовое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Промобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесовВ Крыму открыли автодорогу в объезд АлуштыНовая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей
крым
ялта
севастополь
юбк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/12/1161161990_479:0:1920:1081_1920x0_80_0_0_45cd7d2f3ef6e781252303deddd8a517.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, севастополь, юбк, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма
Ремонт участка дороги из Ялты в Севастополь завершен
В Крыму завершили ремонт участка дороги из Ялты в Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму завершился ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в республиканском правительстве.
На Южнобережном шоссе от Ялты в сторону Гаспры дорожники укрепили обочины, нанесли разметку, установили дорожные знаки, ограждения и другие элементы безопасности.
"Также в ходе ремонта отфрезеровали изношенный асфальт и уложили новые выравнивающий и верхний слои. Для повышения несущей способности дороги использовали асфальтобетон с увеличенным содержанием щебня", - уточняется в сообщении.
В сентябре глава Сомина республики Юрий Гоцанюк сообщил
, что до конца года в Крыму введут в эксплуатацию 128 дорожных объектов общей протяженностью более 500 километров.
По его словам, в числе наиболее значимых объектов – первый этап участка дороги Льговское - Грушевка - Судак –от трассы "Таврида" до дороги Белогорск – Феодосия, устройство объезда к международному женскому центру "Артек" и реконструкция участка трассы Симферополь - Алушта - Ялта.
Кроме того, предусмотрены реконструкция, капремонт и ремонт двенадцати искусственных сооружений общей протяженностью 322,5 метров. В их числе – мосты на дорогах Тополи - Севастьяновка и Уютное - Зорькино - Чкалово, а также путепровод на дороге Ленино - Мысовое.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: