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Ремонт на магистральных электросетях в Бахчисарае: когда не будет света

Ремонт на магистральных электросетях в Бахчисарае: когда не будет света - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Ремонт на магистральных электросетях в Бахчисарае: когда не будет света

Администрация Бахчисарая сообщает об отключении электроэнергии 20 ноября с 08:00 до 20:00 в связи с ремонтом оборудования на предприятии магистральных... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T16:07

2026-11-18T16:07

2026-11-18T16:07

бахчисарай

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Администрация Бахчисарая сообщает об отключении электроэнергии 20 ноября с 08:00 до 20:00 в связи с ремонтом оборудования на предприятии магистральных электросетей – света не будет практически на всей территории города.Администрация обратилась с просьбой заранее подготовиться к временному отключению электроэнергии:- при необходимости зарядить мобильные телефоны, аккумуляторы и powerbank;- подготовить источники освещения (фонари, свечи) и, при наличии, автономные источники электропитания;- воздержаться в этот период от использования электроприборов большой мощности после восстановления подачи электроэнергии – включать их постепенно, чтобы избежать перегрузки сети;- необходимо быть особенно внимательными при использовании открытого огня и отопительных приборов;- при продолжительном отключении следует заблаговременно решить вопросы хранения скоропортящихся продуктов.Работы проводятся в рамках обеспечения надежности электроснабжения, планируемое время подачи электроэнергии – до 20:00 20 ноября 2026 года, однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от хода ремонтных работ, предупредили в городской администрации.По всем вопросам можно обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу ПАО "Россети" по номеру 8-800-220-0-220.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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