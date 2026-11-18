Ремонт на магистральных электросетях в Бахчисарае: когда не будет света
В Крыму на магистральных электросетях выводят в ремонт оборудование в Бахчисарае
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Администрация Бахчисарая сообщает об отключении электроэнергии 20 ноября с 08:00 до 20:00 в связи с ремонтом оборудования на предприятии магистральных электросетей – света не будет практически на всей территории города.
"Администрация города Бахчисарая Республики Крым информирует о плановом отключении электроэнергии. 20 ноября 2026 года, с 08:00 до 20:00 в связи с выводом в ремонт оборудования на объекте Таврического ПМЭС (предприятие магистральных электрических сетей – ред.) ПАО "Россети" электроснабжение будет отсутствовать у потребителей практически на всей территории города Бахчисарая: все микрорайоны, Новый и Старый город", – сказано в сообщении.
Администрация обратилась с просьбой заранее подготовиться к временному отключению электроэнергии:
- при необходимости зарядить мобильные телефоны, аккумуляторы и powerbank;
- подготовить источники освещения (фонари, свечи) и, при наличии, автономные источники электропитания;
- воздержаться в этот период от использования электроприборов большой мощности после восстановления подачи электроэнергии – включать их постепенно, чтобы избежать перегрузки сети;
- необходимо быть особенно внимательными при использовании открытого огня и отопительных приборов;
- при продолжительном отключении следует заблаговременно решить вопросы хранения скоропортящихся продуктов.
- при необходимости зарядить мобильные телефоны, аккумуляторы и powerbank;
- подготовить источники освещения (фонари, свечи) и, при наличии, автономные источники электропитания;
- воздержаться в этот период от использования электроприборов большой мощности после восстановления подачи электроэнергии – включать их постепенно, чтобы избежать перегрузки сети;
- необходимо быть особенно внимательными при использовании открытого огня и отопительных приборов;
- при продолжительном отключении следует заблаговременно решить вопросы хранения скоропортящихся продуктов.
Работы проводятся в рамках обеспечения надежности электроснабжения, планируемое время подачи электроэнергии – до 20:00 20 ноября 2026 года, однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от хода ремонтных работ, предупредили в городской администрации.
По всем вопросам можно обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу ПАО "Россети" по номеру 8-800-220-0-220.