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Ракетная опасность объявлена в Крыму
Ракетная опасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Ракетная опасность объявлена в Крыму
В Крыму объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T16:54
2026-11-18T16:54
2026-11-18T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Ракетная опасность объявлена в Крыму
В Крыму объявлена ракетная опасность
16:54 18.11.2026 (обновлено: 16:55 18.11.2026)