https://crimea.ria.ru/20261118/putina-vstupil-na-delovom-sammite-foruma-ates-v-shenchzhene---glavnoe-1161152086.html

Путин вступил на деловом саммите форума АТЭС в Шэньчжэне - главное

Путин вступил на деловом саммите форума АТЭС в Шэньчжэне - главное - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Путин вступил на деловом саммите форума АТЭС в Шэньчжэне - главное

Президент России Владимир Путин выступил на деловом саммите форума АТЭС в Шэньчжэне. Главное из заявлений российского лидера - в материале РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T07:32

2026-11-18T07:32

2026-11-18T07:33

владимир путин (политик)

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил на деловом саммите форума АТЭС в Шэньчжэне. Главное из заявлений российского лидера - в материале РИА Новости Крым.Президент РФ Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер, отметил Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что при этом наша страна входит в число крупнейших экономик мира. А безработица в России находится на низком уровне в 2,3%."Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе, на низком уровне остается безработица - 2,3%", - заявил российский лидер.Путин заявил, что в глобальной экономике произошел тектонический сдвиг, Азиатско-Тихоокеанский регион стал ее центром.По словам президента, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ведут работу по соглашениям о свободной торговле с Индией, Тунисом, Пакистаном, Иорданией, Египтом и рядом других стран."За последние три года объем совокупного преференциального рынка партнеров, с кем заключены соглашения о свободной торговле, вырос втрое. В прошлом году такое соглашение заработало с Ираном, в этом году - с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией", - сказал Путин.Россия также ведет аналогичные переговоры с Индией, запускает обсуждения с Тунисом, прорабатывает перспективы с Пакистаном и Иорданией, Египтом, ЮАР и Зимбабве.Вместе с тем, уровень жизни в странах ЕС стабильно и унизительно для еврозоны снижается. Растет долговая нагрузка, инфляция, подчеркнул российский лидер."Все это ложится тяжким бременем на европейские бизнесы граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается", - сказал Путин.Ранее глава российского государства заявил, что экономика России за три года выросла на 10% и продолжает уверенный рост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), россия, китай, политика, внешняя политика, экономика, новости