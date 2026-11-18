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Путин вступил на деловом саммите форума АТЭС в Шэньчжэне - главное
Путин вступил на деловом саммите форума АТЭС в Шэньчжэне - главное - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Путин вступил на деловом саммите форума АТЭС в Шэньчжэне - главное
Президент России Владимир Путин выступил на деловом саммите форума АТЭС в Шэньчжэне. Главное из заявлений российского лидера - в материале РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T07:32
2026-11-18T07:32
2026-11-18T07:33
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил на деловом саммите форума АТЭС в Шэньчжэне. Главное из заявлений российского лидера - в материале РИА Новости Крым.Президент РФ Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер, отметил Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что при этом наша страна входит в число крупнейших экономик мира. А безработица в России находится на низком уровне в 2,3%."Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе, на низком уровне остается безработица - 2,3%", - заявил российский лидер.Путин заявил, что в глобальной экономике произошел тектонический сдвиг, Азиатско-Тихоокеанский регион стал ее центром.По словам президента, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ведут работу по соглашениям о свободной торговле с Индией, Тунисом, Пакистаном, Иорданией, Египтом и рядом других стран."За последние три года объем совокупного преференциального рынка партнеров, с кем заключены соглашения о свободной торговле, вырос втрое. В прошлом году такое соглашение заработало с Ираном, в этом году - с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией", - сказал Путин.Россия также ведет аналогичные переговоры с Индией, запускает обсуждения с Тунисом, прорабатывает перспективы с Пакистаном и Иорданией, Египтом, ЮАР и Зимбабве.Вместе с тем, уровень жизни в странах ЕС стабильно и унизительно для еврозоны снижается. Растет долговая нагрузка, инфляция, подчеркнул российский лидер."Все это ложится тяжким бременем на европейские бизнесы граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается", - сказал Путин.Ранее глава российского государства заявил, что экономика России за три года выросла на 10% и продолжает уверенный рост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), россия, китай, политика, внешняя политика, экономика, новости
Путин вступил на деловом саммите форума АТЭС в Шэньчжэне - главное
Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики - Путин
07:32 18.11.2026 (обновлено: 07:33 18.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил на деловом саммите форума АТЭС в Шэньчжэне. Главное из заявлений российского лидера - в материале РИА Новости Крым.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер, отметил Владимир Путин.
"Санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект. Но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны. Пример тому - провалившиеся попытки изолировать и нашу страну, Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер", - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что при этом наша страна входит в число крупнейших экономик мира. А безработица в России находится на низком уровне в 2,3%.
"Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе, на низком уровне остается безработица - 2,3%", - заявил российский лидер.
Путин заявил, что в глобальной экономике произошел тектонический сдвиг, Азиатско-Тихоокеанский регион стал ее центром.
"Произошел, без преувеличения, тектонический сдвиг: сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
По словам президента, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ведут работу по соглашениям о свободной торговле с Индией, Тунисом, Пакистаном, Иорданией, Египтом и рядом других стран.
"За последние три года объем совокупного преференциального рынка партнеров, с кем заключены соглашения о свободной торговле, вырос втрое. В прошлом году такое соглашение заработало с Ираном, в этом году - с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией", - сказал Путин.
Россия также ведет аналогичные переговоры с Индией, запускает обсуждения с Тунисом, прорабатывает перспективы с Пакистаном и Иорданией, Египтом, ЮАР и Зимбабве.
Вместе с тем, уровень жизни в странах ЕС стабильно и унизительно для еврозоны снижается. Растет долговая нагрузка, инфляция, подчеркнул российский лидер.
"Все это ложится тяжким бременем на европейские бизнесы граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается", - сказал Путин.
Ранее глава российского государства заявил, что экономика России за три года выросла
на 10% и продолжает уверенный рост.
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