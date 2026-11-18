https://crimea.ria.ru/20261118/putin-vstretilsya-s-trampom-i-si-tszinpinom-na-polyakh-sammita-ates-1161167132.html

Путин встретился с Трампом и Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС

Путин встретился с Трампом и Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Путин встретился с Трампом и Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС

Президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T14:48

2026-11-18T14:48

2026-11-18T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шеньчжэне.Как сообщает РИА Новости, высоких гостей саммита сначала лично поприветствовал председатель КНР Си Цзиньпин, пожав им руки и коротко поговорив. Путин и Трамп также пожали друг другу руки и "пообщались на ногах".Глав делегаций встречал оркестр, который исполнял разные композиции в зависимости от того, какую страну представляет гость.Путина на торжественном приеме для гостей саммита встретили музыкой из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского.На приеме для лидеров стран-участниц саммита Путин и Трамп расположились соответственно справа и слева от Си Цзиньпина и его супруги.19 ноября лидеры России, США и Китая примут участие в трехсторонней встрече.Владимир Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он уже выступил на деловом саммите, указав на превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в центр глобальной экономики и отметил провал попыток стран Запада сдержать конкурентов.Затем президент провел третью личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в этом году. Лидеры обсудили международную обстановку и двусторонние отношения.Также глава российского государства кратко пообщался с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и провел двустороннюю встречу с президентом Вьетнама То Ламом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина с лидерами Китая и США: что будут обсуждать Путин и Трамп несколько раз пообщаются в ходе работы саммита АТЭС в Китае Путин: работа РФ и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран

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владимир путин (политик), россия, си цзиньпин (председатель кнр), китай, дональд трамп, сша, политика, внешняя политика, новости, саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)