https://crimea.ria.ru/20261118/putin-rabota-rf-i-kitaya-idet-po-voskhodyaschey-na-blago-narodov-dvukh-stran-1161152874.html

Путин: работа РФ и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран

Путин: работа РФ и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Путин: работа РФ и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран

Работа России и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T08:06

2026-11-18T08:06

2026-11-18T08:06

владимир путин (политик)

россия

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

переговоры

политика

внешняя политика

экономика

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/12/1161152720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_2b262341c49b4fa97c5bd8ceb0be94bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Работа России и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.Ранее президент РФ прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Глава российского государства выступил на деловом саммите АТЭС.По словам Путина, в текущем году между РФ и Китаем проведен ряд продуктивных встреч: в Пекине, в Бишкеке, Нью-Дели. И эта работа идет по восходящей. В 2026 году товарооборот России и Китая покажет хорошую динамику роста, отметил президент.Президент заявил, что Россия и Китай придерживаются конструктивного подхода по формированию более справедливого многополярного мироустройства."Российско-китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе. В непростой геополитической ситуации придерживаемся конструктивных подходов по формированию более справедливого многополярного мироустройства", - отметил Путин.Кроме того, взаимный туристический поток растет благодаря введенному по инициативе Пекина безвизовому режиму.Председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал российско-китайские отношения стабильными, как корабль при любых невзгодах и бурях.По словам Си Цзиньпина, отношения Китая и России имеют широкие перспективы и не подвержены мировой конъюнктуре.Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, си цзиньпин (председатель кнр), китай, переговоры, политика, внешняя политика, экономика, новости, в мире