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Путин: работа РФ и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран
Путин: работа РФ и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Путин: работа РФ и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран
Работа России и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T08:06
2026-11-18T08:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Работа России и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.Ранее президент РФ прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Глава российского государства выступил на деловом саммите АТЭС.По словам Путина, в текущем году между РФ и Китаем проведен ряд продуктивных встреч: в Пекине, в Бишкеке, Нью-Дели. И эта работа идет по восходящей. В 2026 году товарооборот России и Китая покажет хорошую динамику роста, отметил президент.Президент заявил, что Россия и Китай придерживаются конструктивного подхода по формированию более справедливого многополярного мироустройства."Российско-китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе. В непростой геополитической ситуации придерживаемся конструктивных подходов по формированию более справедливого многополярного мироустройства", - отметил Путин.Кроме того, взаимный туристический поток растет благодаря введенному по инициативе Пекина безвизовому режиму.Председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал российско-китайские отношения стабильными, как корабль при любых невзгодах и бурях.По словам Си Цзиньпина, отношения Китая и России имеют широкие перспективы и не подвержены мировой конъюнктуре.Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, си цзиньпин (председатель кнр), китай, переговоры, политика, внешняя политика, экономика, новости, в мире
Путин: работа РФ и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран
Путин провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином – главное
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Работа России и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.
Ранее президент РФ прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Глава российского государства выступил на деловом саммите АТЭС.
По словам Путина, в текущем году между РФ и Китаем проведен ряд продуктивных встреч: в Пекине, в Бишкеке, Нью-Дели. И эта работа идет по восходящей. В 2026 году товарооборот России и Китая покажет хорошую динамику роста, отметил президент.
"Товарооборот между нашими странами несколько лет подряд существенно превысил отметку в 200 миллиардов. Это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году наш товарооборот покажет хорошую динамику роста", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров.
Президент заявил, что Россия и Китай придерживаются конструктивного подхода по формированию более справедливого многополярного мироустройства.
"Российско-китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе. В непростой геополитической ситуации придерживаемся конструктивных подходов по формированию более справедливого многополярного мироустройства", - отметил Путин.
Кроме того, взаимный туристический поток растет благодаря введенному по инициативе Пекина безвизовому режиму.
"Развиваются и транспортные связки, активизированные в гуманитарных сферах, и этому способствует, безусловно, практика безвизового режима, введенного по вашей инициативе. Турпоток увеличился на 43% сразу", - сказал Путин.
Председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал российско-китайские отношения стабильными, как корабль при любых невзгодах и бурях.
"Под нашим с Вами твердым руководством китайско-российские отношения были и остаются неподвижными, как корабль при любых невзгодах и бурях", - сказал глава КНР на встрече президентом РФ.
По словам Си Цзиньпина, отношения Китая и России имеют широкие перспективы и не подвержены мировой конъюнктуре.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
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