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Путин и Трамп несколько раз пообщаются в ходе работы саммита АТЭС в Китае

Путин и Трамп несколько раз пообщаются в ходе работы саммита АТЭС в Китае - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Путин и Трамп несколько раз пообщаются в ходе работы саммита АТЭС в Китае

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся в среду, 18 ноября, на торжественном приеме в китайском Шэньчжэне. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T12:21

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владимир путин (политик)

дональд трамп

китай

россия

сша

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся в среду, 18 ноября, на торжественном приеме в китайском Шэньчжэне. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.Как уточнил помощник российского президента Юрий Ушаков, кроме приема, куда приглашены все лидеры, они завтра встретятся также на пленарном заседании саммита АТЭС и сразу же после его завершения.Владимир Путин находится с государственным визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС.Ранее глава российского государства выступил на деловом саммите АТЭС. Также президент РФ провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВВП России вырос более чем на десять процентов – ПутинКитай готов сотрудничать со странами АТЭСПутин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае

китай

россия

сша

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владимир путин (политик), дональд трамп, китай, россия, сша, переговоры