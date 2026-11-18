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Путин и Трамп несколько раз пообщаются в ходе работы саммита АТЭС в Китае
Путин и Трамп несколько раз пообщаются в ходе работы саммита АТЭС в Китае - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Путин и Трамп несколько раз пообщаются в ходе работы саммита АТЭС в Китае
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся в среду, 18 ноября, на торжественном приеме в китайском Шэньчжэне. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T12:21
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дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся в среду, 18 ноября, на торжественном приеме в китайском Шэньчжэне. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.Как уточнил помощник российского президента Юрий Ушаков, кроме приема, куда приглашены все лидеры, они завтра встретятся также на пленарном заседании саммита АТЭС и сразу же после его завершения.Владимир Путин находится с государственным визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС.Ранее глава российского государства выступил на деловом саммите АТЭС. Также президент РФ провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВВП России вырос более чем на десять процентов – ПутинКитай готов сотрудничать со странами АТЭСПутин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае
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владимир путин (политик), дональд трамп, китай, россия, сша, переговоры
Путин и Трамп несколько раз пообщаются в ходе работы саммита АТЭС в Китае
Встреча Путина и Трампа состоится в среду на приеме в Шэньчжэне - Песков
12:21 18.11.2026 (обновлено: 12:33 18.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся в среду, 18 ноября, на торжественном приеме в китайском Шэньчжэне. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.
"Они сегодня увидятся за обедом", - сказал Песков.
Как уточнил помощник российского президента Юрий Ушаков, кроме приема, куда приглашены все лидеры, они завтра встретятся также на пленарном заседании саммита АТЭС и сразу же после его завершения.
"У лидеров будет полноценный разговор, - отметил Ушаков в комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. - Встреча будет. И я считаю, что наш президент и президент США несколько раз пообщаются в ходе работы АТЭС".
Владимир Путин находится с государственным визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.
По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС.
Ранее глава российского государства выступил
на деловом саммите АТЭС. Также президент РФ провел встречу
с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне.
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