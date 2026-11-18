https://crimea.ria.ru/20261118/prinimayutsya-vse-mery-dlya-nadezhnoy-logistiki-zhiteley-kryma---nikitin-1161162306.html

Принимаются все меры для надежной логистики жителей Крыма - Никитин

Принимаются все меры для надежной логистики жителей Крыма - Никитин - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Принимаются все меры для надежной логистики жителей Крыма - Никитин

Крым будет обеспечен грузами, а люди будут иметь возможность попасть в другие субъекты. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Андрей Никитин в кулуарах РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T13:26

2026-11-18T13:26

2026-11-18T13:26

андрей никитин

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новости крыма

атаки всу на крымский мост

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Крым будет обеспечен грузами, а люди будут иметь возможность попасть в другие субъекты. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Андрей Никитин в кулуарах форума "Транспорт России".По его словам, принимаются все меры для надежной логистики жителей Крыма и прилегающих регионов, а также обеспечения их необходимыми товарами.Ранее Никитин сообщил, что у России есть все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы на Крымском мосту в сжатые сроки. Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

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