https://crimea.ria.ru/20261118/peregovory-putina-s-liderami-kitaya-i-ssha-chto-budut-obsuzhdat-1161160111.html

Переговоры Путина с лидерами Китая и США: что будут обсуждать

Переговоры Путина с лидерами Китая и США: что будут обсуждать - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Переговоры Путина с лидерами Китая и США: что будут обсуждать

В рамках трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭС в КНР тема Украины будет подниматься, но не как украинский вопрос. А лишь как... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T12:53

2026-11-18T12:53

2026-11-18T12:53

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В рамках трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭС в КНР тема Украины будет подниматься, но не как украинский вопрос. А лишь как часть глобального вопроса о том, какой принцип следует избрать для построения устойчивой архитектуры безопасности на грядущие десятилетия в европейском и любом другом регионе мира, чтобы не допустить "Украины 2.0". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ожидает большой потенциальной пользы от предстоящей трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США, которая запланирована на полях саммита АТЭС.По мнению эксперта, сегодня перед странами на всех континентах остро стоит вопрос необходимости построения устойчивой архитектуры безопасности. Но трудность в том, что, в отличие от 1945 года, сегодня лидеры мировых держав не могут решать этот вопрос унифицированным путем сразу для всего мира, потому что он изменился, добавил он."Наши предки решали глобальную безопасность планетарным форматом. Но в 21 веке эта схема перестала работать... Мы не можем подойти так, как Рузвельт, Черчилль и Сталин: на большой карте мира распределить ситуацию. Времена изменились. Изменилась техника, менталитет людей, много чего... Поэтому встал вопрос о региональной безопасности: в Европе, в Азии, на Ближнем Востоке. И каждый из элементов этой системы не то что автономен и самодостаточен – он требует специального, особого подхода, и приходится искать его", – объяснил эксперт.Процесс такого поиска очень непростой, но восходит к одному: по какому принципу следует строить будущую структуру безопасности, и до сегодняшнего дня здесь существуют разногласия, отметил Шевченко.По его словам, состав делегаций, прибывших на переговоры, свидетельствует о том, что обсуждаться будет именно принцип и направления, по которым следует двигаться для его установления, а не технические решения, которые станут делом будущего."Туда едет не просто Трамп (Дональд, президент США – ред.), а определенная группа влиятельных людей, которые делегировали ему право и возможность беседовать с другими лидерами. То же самое в России и в Китае. Потому что власть никогда не сосредотачивается в одном человеке. Это всегда выражение значительной группы лиц. Если мы говорим о России, то это даже не группа лиц – это народ Российской Федерации, который избрал президента и поддержал его внешнеполитическую линию", – отметил Шевченко.Он считает, что в рамках этой встречи лидеры трех мировых держав, обсуждая новую конфигурацию международных отношений, будут искать ответы на вопросы по трем основным темам, одна из которых будет касаться макрорегиона."Это, безусловно, ядерное оружие. Там большой спектр вопросов, начиная от того, что ненормальная ситуация, когда уже не работают договоры – они прекратили действие, это первое. И появился новый фактор – искусственный интеллект. Использование искусственного интеллекта в контроле над ядерным оружием – это серьезнейшая проблема, которая может привести к большущей катастрофе. Никто этой катастрофы не хочет, значит, нужно договориться об определенном порядке действий", – сказал он.Второй большой темой для обсуждения в рамках решения глобального вопроса станет свобода торговли, считает эксперт.И, наконец, третий, региональный, вопрос будет касаться скорее всего Юго-Восточной Азии и конкретно – проблемы Тайваня, полагает эксперт."Китай не отказывается от своей суверенной территории. Напомню, что Тайвань, согласно всем международным документам, является суверенной территорией Китая. А то, что сейчас происходит, – это проделки Фантомаса, как говорил известный французский киноактер. И здесь, конечно же, вопрос будет разбираться и решаться на очень серьезном уровне", – считает Шевченко.В частности, отмечает эксперт, американцы и советники Трампа сегодня поднимают вопрос о необходимости поддерживать Индию, сталкивая ее с Китаем, что разумеется, не может нравиться Пекину, но это не устраивает и Москву."Индия, на минуточку, это ядерная держава, как и Китай. И между ними противоречий достаточно. Но Китай и Индия – это наши союзники в рамках того же БРИКС. И мы заинтересованы, чтобы в Южной Азии и в Восточной Азии была собрана своя архитектура безопасности", – объяснил Шевченко.Вместе с тем главы трех держав, безусловно, коснутся и вопроса построения архитектуры безопасности в мусульманском регионе на Среднем Востоке, в частности того, как сделать, чтобы Иран мог развиваться безопасно, при этом окружающие его арабские страны могли рассчитывать на то же самое, добавил он.Аналогичным образом будет поднят и вопрос об Украине, то есть не как украинский, а как часть вопроса безопасности на европейском субконтиненте, сказал Шевченко.Главным итогом встречи должно стать понимание курса: что следует предпринять, чтобы одни страны не дружили против других, а каждая страна чувствовала себя безопасно и могла развиваться в рамках своей культуры, цивилизации и интересов, не угрожая соседней, заключил он.Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что в Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. 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саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), владимир путин (политик), дональд трамп, си цзиньпин (председатель кнр), политика, в мире, безопасность, украина, мнения, олег шевченко