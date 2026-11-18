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Паромная переправа в Керчи не будет работать два дня из-за шторма

Паромная переправа в Керчи не будет работать два дня из-за шторма - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Паромная переправа в Керчи не будет работать два дня из-за шторма

Паромы на переправе Керчь-Кавказ 18 и 19 ноября ходить не будут. Как сообщили в МЧС Республики Крым, на эти дни объявлено штормовое предупреждение по порту... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T14:41

2026-11-18T14:41

2026-11-18T14:41

керченская паромная переправа

морской транспорт

керченский пролив

новости крыма

логистика

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Паромы на переправе Керчь-Кавказ 18 и 19 ноября ходить не будут. Как сообщили в МЧС Республики Крым, на эти дни объявлено штормовое предупреждение по порту Керчь.По данным МЧС РК, в среду высота волн будет достигать 1,2 метра. 19 ноября погода будет определяться взаимодействием циклона с севера и антициклона с юга.Ранее в министерстве транспорта Крыма сообщали, что пассажиры без автомобильного транспорта, которые следуют из Крыма на материк, могут воспользоваться паромной переправой из Морского вокзала Керчи в порт Кавказ. Паромная переправа - метеозависимый транспорт, она работает по фактической погоде.17 ноября паромная переправа не работала из-за ухудшения погоды. Движение пассажирских катеров в направлении порта Кавказ было ограничено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сложная логистика: как ходят автобусы из Крыма после ЧП на Крымском мостуВ правительстве РФ определили меры по восстановлению Крымского мостаВ Севастополе запустили горячую линию по вопросам проезда на материк

керченский пролив

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, морской транспорт, керченский пролив, новости крыма, логистика, мчс крыма