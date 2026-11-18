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Отключения света в Крыму – какие районы и города обесточены в среду

Отключения света в Крыму – какие районы и города обесточены в среду - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Отключения света в Крыму – какие районы и города обесточены в среду

В среду в ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии. Частично обесточены Джанкойский, Белогорский, Ленинский, Раздольненский и Сакский... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T10:46

2026-11-18T10:46

2026-11-18T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В среду в ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии. Частично обесточены Джанкойский, Белогорский, Ленинский, Раздольненский и Сакский районы. Полностью нет света в Нижнегорском районе. Без света также часть Евпатории и Судакского региона, сообщает "Крымэнерго".В среду утром по команде федерального системного оператора на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности. Также все населенные пункты Нижнегорского и Ленинского районов Крыма остались без электроснабжения.Свет отключают по графику 3/6 (три часа подача электроэнергии отсутствует, на шесть часов возобновляется) в населенных пунктах Джанкойского района: Краснодольное, Серноводное, Яркое Поле, Находка, Славянка, Тимирязево, Арбузовка, Веселое, Рощино, Ближнегородское, Озерное, Кондратьево, Рубиновка, Полевое, Октябрь, Майское, Ближнее, Азовское, Ларино, Советское, Новосельцево, Федоровка, Табачное, Хлебное.Кроме того, на три часа выключили свет в Армейском, Болотном, Дорожном, Заречном, Митюрино, Мысовом, Низинном, Новая Жизнь, Победном и Чайкино.В связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в Ленинском районе. Света нет в Ленино, Мысовом, Семеновке, Щелкино, Батальном, Семисотке, Луговом, Уварово, Соленном, Каменке, Львово, Калиновке, Красногорке, Кирово, Вулкановке, Королево, Фронтовом, Ярком. Время отключения – четыре часа. В Белогорском районе на три часа отключены абоненты в селах Яблочное, Белая скала, Вишенное, Мироновка.Полностью обесточены до 18:00 все населенные пункты Нижнегорского района Крыма.В связи с введенными ограничениями до 11:00 света нет в населенных пунктах Новоселовское, Северное, Березовка, Ульяновка, Орловка, Каштановка, Бахчевка Раздольненского района.Отсутствует подача электроэнергии в Сакском районе в селах Долинка, Листовое, Ильинка, карьерное, Ветровка, Виноградово, Наумовка, Луговое, Шелковичное, Митяево, Трудовое, Вершинное, Охотниково, Орлянка, частично: Лесновка, Сизовка Время отключения – три часа.В Евпатории свет отключили на три часа жителям проспекта Победы и улиц 60 лет ВЛКСМ, 9 Мая, Интернациональна, 27 августа, Азатлык, Акъяр, Алим Айдамак, Амет-Хана Султана, Ашик Умера, Бекир Чобан Заде, Дегерменкой, Джафера Сейдамета, Ибрагимова, Миллет, Молла Эли, Ногъай, Озенбашлы, Хайри Эмир Заде, Ходжи Девлет Гирея, Челебиджихана, Чокрак, Эшреф Шеми Заде, Перекопская. Нет электричества и в садоводческих товариществах "Дружба", "Авиатор".Кроме того, до 18:00 электроснабжение отсутствует в селе Веселое городского округа Судак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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