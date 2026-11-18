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Об их подвигах книги писать: как Крым поддерживает военных медиков в зоне СВО

Об их подвигах книги писать: как Крым поддерживает военных медиков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Об их подвигах книги писать: как Крым поддерживает военных медиков в зоне СВО

Государственными наградами Республики Крым за мужество и героизм, проявленные при спасении жизней российских бойцов в зоне СВО, в том числе крымчан, награждены... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T06:49

2026-11-18T06:49

2026-11-18T06:49

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О работе военных медиков в зоне СВО О работе военных медиков в зоне СВО audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Государственными наградами Республики Крым за мужество и героизм, проявленные при спасении жизней российских бойцов в зоне СВО, в том числе крымчан, награждены военные медики одного из военно-полевых госпиталей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственного Совета РК, военный волонтер Никита Сандалов.По словам Сандалова, речь идет об одном из основных военно-полевых госпиталей в зоне СВО, где спасают жизнь российским военнослужащим, которые попадают сюда сразу с поля боя, а потом транспортируются на лечение в Крым."Не буду уточнять где, но это один из таких важнейших пунктов... Спасение человеческой жизни происходит именно там. Потом уже при транспортировке они перевозятся в Крым, а из Крыма в другие регионы, где им необходима помощь", – сказал Сандалов.Работа военных медиков, как правило, остается в тени, хотя творят они настоящие чудеса в подвальных помещениях без окон, переоборудованных под палаты, добавил он.При этом военно-полевые медики ежедневно рискуют жизнью, находясь на поле боя вместе с нашими бойцами и вытаскивают на себе раненых из зоны боевых действий, добавил он."Есть девушки даже хрупкие, которые по 100 человек вытаскивают на себе, прикрывают собой... Там медики со всей страны... Люди абсолютно разные, с разной биографией, и они в равных условиях рискуют своей жизнью. Выезжают на передовую... и ставят своей целью спасение жизни и здоровья наших военнослужащих", – сказал Сандалов.Руководство Крыма и простые крымчане знают и помнят об этих героях, ежечасно совершающих тихие подвиги, и сегодня работа по доставке гуманитарной помощи в зону расположения военно-полевого госпиталя уже отлажена, подчеркнул он."Что касается оснащения, оборудования – все там на высшем уровне... Но мы помогаем медицинскими препаратами и расходниками, потому что это то, что никогда не должно заканчиваться. Оказываем им гуманитарную помощь, потому что в условиях боевых действий каждый день что-то нужно. Заявки поступают еженедельно, мы их закрываем... Кроме этого, всегда на праздники готовим какие-то поздравления", – поделился Сандалов.А недавно пришла идея отметить работающих там достойных людей высокими наградами, чтобы он знали, что и народ, и власть ценят их труд, добавил он.При этом волонтеры из Крыма продолжают доставлять гуманитарные грузы на разные направления в зоне СВО, где их ждут. Везут технику, строительные материалы, маскировочные сети – потребности везде разные, но в приоритете все то, что помогает спасать жизни бойцов."У нас в Крыму тоже есть боевые подразделения, которые защищают нашу республику, и мы в приоритете ставим их заявки. Потому что здесь тоже надо укрываться. Люди тоже рискуют своей жизнью ежедневно", – отметил Сандалов.А в преддверии Нового года, конечно, будет очередная масштабная акция с большим гуманитарным грузом для наших ребят, добавил он."Обязательно будет новая поездка у нас. Мы не просто отправим – мы посетим в преддверии Нового года бойцов в окопах и поздравим", – пообещал депутат и военный волонтер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия использует новые разработки для спасения бойцов СВО Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударов В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО

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