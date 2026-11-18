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Об их подвигах книги писать: как Крым поддерживает военных медиков в зоне СВО
Об их подвигах книги писать: как Крым поддерживает военных медиков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Об их подвигах книги писать: как Крым поддерживает военных медиков в зоне СВО
Государственными наградами Республики Крым за мужество и героизм, проявленные при спасении жизней российских бойцов в зоне СВО, в том числе крымчан, награждены... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T06:49
2026-11-18T06:49
2026-11-18T06:49
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О работе военных медиков в зоне СВО
О работе военных медиков в зоне СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Государственными наградами Республики Крым за мужество и героизм, проявленные при спасении жизней российских бойцов в зоне СВО, в том числе крымчан, награждены военные медики одного из военно-полевых госпиталей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственного Совета РК, военный волонтер Никита Сандалов.По словам Сандалова, речь идет об одном из основных военно-полевых госпиталей в зоне СВО, где спасают жизнь российским военнослужащим, которые попадают сюда сразу с поля боя, а потом транспортируются на лечение в Крым."Не буду уточнять где, но это один из таких важнейших пунктов... Спасение человеческой жизни происходит именно там. Потом уже при транспортировке они перевозятся в Крым, а из Крыма в другие регионы, где им необходима помощь", – сказал Сандалов.Работа военных медиков, как правило, остается в тени, хотя творят они настоящие чудеса в подвальных помещениях без окон, переоборудованных под палаты, добавил он.При этом военно-полевые медики ежедневно рискуют жизнью, находясь на поле боя вместе с нашими бойцами и вытаскивают на себе раненых из зоны боевых действий, добавил он."Есть девушки даже хрупкие, которые по 100 человек вытаскивают на себе, прикрывают собой... Там медики со всей страны... Люди абсолютно разные, с разной биографией, и они в равных условиях рискуют своей жизнью. Выезжают на передовую... и ставят своей целью спасение жизни и здоровья наших военнослужащих", – сказал Сандалов.Руководство Крыма и простые крымчане знают и помнят об этих героях, ежечасно совершающих тихие подвиги, и сегодня работа по доставке гуманитарной помощи в зону расположения военно-полевого госпиталя уже отлажена, подчеркнул он."Что касается оснащения, оборудования – все там на высшем уровне... Но мы помогаем медицинскими препаратами и расходниками, потому что это то, что никогда не должно заканчиваться. Оказываем им гуманитарную помощь, потому что в условиях боевых действий каждый день что-то нужно. Заявки поступают еженедельно, мы их закрываем... Кроме этого, всегда на праздники готовим какие-то поздравления", – поделился Сандалов.А недавно пришла идея отметить работающих там достойных людей высокими наградами, чтобы он знали, что и народ, и власть ценят их труд, добавил он.При этом волонтеры из Крыма продолжают доставлять гуманитарные грузы на разные направления в зоне СВО, где их ждут. Везут технику, строительные материалы, маскировочные сети – потребности везде разные, но в приоритете все то, что помогает спасать жизни бойцов."У нас в Крыму тоже есть боевые подразделения, которые защищают нашу республику, и мы в приоритете ставим их заявки. Потому что здесь тоже надо укрываться. Люди тоже рискуют своей жизнью ежедневно", – отметил Сандалов.А в преддверии Нового года, конечно, будет очередная масштабная акция с большим гуманитарным грузом для наших ребят, добавил он."Обязательно будет новая поездка у нас. Мы не просто отправим – мы посетим в преддверии Нового года бойцов в окопах и поздравим", – пообещал депутат и военный волонтер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия использует новые разработки для спасения бойцов СВО Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударов В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО
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новости сво, герои сво, медицина, крым, волонтеры, гуманитарная помощь, врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым.
Государственными наградами Республики Крым за мужество и героизм, проявленные при спасении жизней российских бойцов в зоне СВО, в том числе крымчан, награждены военные медики одного из военно-полевых госпиталей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал депутат Государственного Совета РК, военный волонтер Никита Сандалов.
По словам Сандалова, речь идет об одном из основных военно-полевых госпиталей в зоне СВО, где спасают жизнь российским военнослужащим, которые попадают сюда сразу с поля боя, а потом транспортируются на лечение в Крым.
"Не буду уточнять где, но это один из таких важнейших пунктов... Спасение человеческой жизни происходит именно там. Потом уже при транспортировке они перевозятся в Крым, а из Крыма в другие регионы, где им необходима помощь", – сказал Сандалов.
Работа военных медиков, как правило, остается в тени, хотя творят они настоящие чудеса в подвальных помещениях без окон, переоборудованных под палаты, добавил он.
"Уникальную операцию на открытом сердце – то, что у нас позволяет только третий уровень оказания медицинской помощи – такие операции могут делать где-то в Москве, в Питере, военный медик в военно-полевых условиях, в подвале сделал... О том, что они делают там, действительно можно писать книги", – поделился Сандалов.
При этом военно-полевые медики ежедневно рискуют жизнью, находясь на поле боя вместе с нашими бойцами и вытаскивают на себе раненых из зоны боевых действий, добавил он.
"Есть девушки даже хрупкие, которые по 100 человек вытаскивают на себе, прикрывают собой... Там медики со всей страны... Люди абсолютно разные, с разной биографией, и они в равных условиях рискуют своей жизнью. Выезжают на передовую... и ставят своей целью спасение жизни и здоровья наших военнослужащих", – сказал Сандалов.
Руководство Крыма и простые крымчане знают и помнят об этих героях, ежечасно совершающих тихие подвиги, и сегодня работа по доставке гуманитарной помощи в зону расположения военно-полевого госпиталя уже отлажена, подчеркнул он.
"Что касается оснащения, оборудования – все там на высшем уровне... Но мы помогаем медицинскими препаратами и расходниками, потому что это то, что никогда не должно заканчиваться. Оказываем им гуманитарную помощь, потому что в условиях боевых действий каждый день что-то нужно. Заявки поступают еженедельно, мы их закрываем... Кроме этого, всегда на праздники готовим какие-то поздравления", – поделился Сандалов.
А недавно пришла идея отметить работающих там достойных людей высокими наградами, чтобы он знали, что и народ, и власть ценят их труд, добавил он.
"Эти люди наши заслужили награды, государственные награды Республики Крым за то, что они и десятки крымчан наших еженедельно, ежедневно спасают. Это люди, которые работают руками и головой. Некоторые были гражданскими врачами, но подписали контракт и пришли на службу в Вооруженные силы Российской Федерации... Поэтому за их мужество и героизм, проявленные при спасении жизни наших бойцов, участников СВО, мы вручили им государственные награды", – сказал Сандалов.
При этом волонтеры из Крыма продолжают доставлять гуманитарные грузы на разные направления в зоне СВО, где их ждут. Везут технику, строительные материалы, маскировочные сети – потребности везде разные, но в приоритете все то, что помогает спасать жизни бойцов.
"У нас в Крыму тоже есть боевые подразделения, которые защищают нашу республику, и мы в приоритете ставим их заявки. Потому что здесь тоже надо укрываться. Люди тоже рискуют своей жизнью ежедневно", – отметил Сандалов.
А в преддверии Нового года, конечно, будет очередная масштабная акция с большим гуманитарным грузом для наших ребят, добавил он.
"Обязательно будет новая поездка у нас. Мы не просто отправим – мы посетим в преддверии Нового года бойцов в окопах и поздравим", – пообещал депутат и военный волонтер.
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