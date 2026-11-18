https://crimea.ria.ru/20261118/novosti-svo-kiev-poteryal-za-sutki-bolee-1160-boevikov-1161161532.html

Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1160 боевиков

Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1160 боевиков - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1160 боевиков

Армия России за сутки на разных участках СВО продвинулись вперед, заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику противника. Киев потерял еще 1165 РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T13:08

2026-11-18T13:08

2026-11-18T13:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Армия России за сутки на разных участках СВО продвинулись вперед, заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику противника. Киев потерял еще 1165 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. В Харьковской и Сумской областях бойцы ликвидировали бригады и штурмовые полки ВСУ. Противник потерял до 225 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку, 11 автомобилей, шесть станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике врага в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили свыше 220 солдат, три боевые бронированные машины, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки и 19 автомобилей.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромили бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли 155 военнослужащих, боевую бронированную машину, три артиллерийских орудия и 26 автомобилей.Подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ, бригадам морской пехоты и бригадам нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили 345 солдат, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.Подразделения "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Бойцы ликвидировали живую силу и технику ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли до 200 солдат, семь боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку и девять автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожены до 20 военнослужащих, боевая бронированная машина и 16 автомобилей.Средствами противовоздушной обороны сбиты 310 беспилотников.Ранее Вооруженные силы РФ днем нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: что поражено за ночьВС России поразили три электроподстанции и судно с военными грузамиРоссийские военные освободили Заливное в Запорожской области

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика