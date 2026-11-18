https://crimea.ria.ru/20261118/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-18-noyabrya-1161150728.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 18 ноября

Новости Крыма и Севастополя на утро 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 18 ноября

В Крыму в течение ночи действовала угроза атаки украинских беспилотников. Опасность сохраняется и к утру среды. Крымский мост закрыт для проезда. В Севастополе... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T07:01

2026-11-18T07:01

2026-11-18T07:49

крым

крымский мост

севастополь

новости крыма

новости севастополя

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

логистика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0b/01/1132493236_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1f0d8c6d8d66e5a890757f50484f63ce.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в течение ночи действовала угроза атаки украинских беспилотников. Опасность сохраняется и к утру среды. Крымский мост закрыт для проезда. В Севастополе ночь прошла без происшествий.Беспилотная опасность на полуострове объявлялась дважды. К утру 18 ноября угроза воздушной атаки украинских дронов сохраняется, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.В Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты призвали жителей и гостей сохранять спокойствий и покинуть открытые участки. Движение по Крымскому мосту ограничено.В Севастополе ночь прошла спокойно - над городом не включали сирены и не объявляли угрозу воздушной атаки ВСУ. Утром несколько маршрутов троллейбусов и автобусов не осуществляют движение Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, севастополь, новости крыма, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), логистика