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Новости Крыма и Севастополя на утро 18 ноября
Новости Крыма и Севастополя на утро 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 18 ноября
В Крыму в течение ночи действовала угроза атаки украинских беспилотников. Опасность сохраняется и к утру среды. Крымский мост закрыт для проезда. В Севастополе... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T07:01
2026-11-18T07:01
2026-11-18T07:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в течение ночи действовала угроза атаки украинских беспилотников. Опасность сохраняется и к утру среды. Крымский мост закрыт для проезда. В Севастополе ночь прошла без происшествий.Беспилотная опасность на полуострове объявлялась дважды. К утру 18 ноября угроза воздушной атаки украинских дронов сохраняется, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.В Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты призвали жителей и гостей сохранять спокойствий и покинуть открытые участки. Движение по Крымскому мосту ограничено.В Севастополе ночь прошла спокойно - над городом не включали сирены и не объявляли угрозу воздушной атаки ВСУ. Утром несколько маршрутов троллейбусов и автобусов не осуществляют движение Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости Крыма и Севастополя на утро 18 ноября
Новости Крыма и Севастополя на утро 18 ноября
07:01 18.11.2026 (обновлено: 07:49 18.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в течение ночи действовала угроза атаки украинских беспилотников. Опасность сохраняется и к утру среды. Крымский мост закрыт для проезда. В Севастополе ночь прошла без происшествий.
Беспилотная опасность на полуострове объявлялась дважды. К утру 18 ноября угроза воздушной атаки украинских дронов сохраняется, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты призвали жителей и гостей сохранять спокойствий и покинуть открытые участки.
"Организованно покиньте открытые участки местности, набережные, площади, транспортные средства и укройтесь в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон", - говорится в сообщении службы.
Движение по Крымскому мосту ограничено.
В Севастополе ночь прошла спокойно - над городом не включали сирены и не объявляли угрозу воздушной атаки ВСУ. Утром несколько маршрутов троллейбусов и автобусов не осуществляют движение
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.