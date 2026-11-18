https://crimea.ria.ru/20261118/nizhnegorskiy-rayon-kryma-do-vechera-ostalsya-bez-sveta-1161153208.html

Нижнегорский и Ленинский районы Крыма остались без света

Нижнегорский и Ленинский районы Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Нижнегорский и Ленинский районы Крыма остались без света

В среду, 18 ноября, все населенные пункты Нижнегорского района Крыма остались без электроснабжения до вечера. Света нет также в Ленинском районе. Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T08:17

2026-11-18T08:17

2026-11-18T08:21

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В среду, 18 ноября, все населенные пункты Нижнегорского района Крыма остались без электроснабжения до вечера. Света нет также в Ленинском районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Кроме того, в связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в Ленинском районе. Света нет в Ленино, Мысовом, Семеновке, Щелкино, Батальном, Семисотке, Луговом, Уварово, Соленном, Каменке, Львово, Калиновке, Красногорке, Кирово, Вулкановке, Королево, Фронтовом, Ярком. Ранее энергетики сообщили, что в среду по команде федерального системного оператора на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности. В связи с этим обесточен ряд населенных пунктов на севере и востоке полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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