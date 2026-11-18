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Нижнегорский и Ленинский районы Крыма остались без света
Нижнегорский и Ленинский районы Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Нижнегорский и Ленинский районы Крыма остались без света
В среду, 18 ноября, все населенные пункты Нижнегорского района Крыма остались без электроснабжения до вечера. Света нет также в Ленинском районе. Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T08:17
2026-11-18T08:17
2026-11-18T08:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В среду, 18 ноября, все населенные пункты Нижнегорского района Крыма остались без электроснабжения до вечера. Света нет также в Ленинском районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Кроме того, в связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в Ленинском районе. Света нет в Ленино, Мысовом, Семеновке, Щелкино, Батальном, Семисотке, Луговом, Уварово, Соленном, Каменке, Львово, Калиновке, Красногорке, Кирово, Вулкановке, Королево, Фронтовом, Ярком. Ранее энергетики сообщили, что в среду по команде федерального системного оператора на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности. В связи с этим обесточен ряд населенных пунктов на севере и востоке полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Нижнегорский и Ленинский районы Крыма остались без света
Нижнегорский и Ленинский районы Крыма обесточены в среду
08:17 18.11.2026 (обновлено: 08:21 18.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В среду, 18 ноября, все населенные пункты Нижнегорского района Крыма остались без электроснабжения до вечера. Света нет также в Ленинском районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"В связи с проведением неотложных ремонтных работ до 08:00 до 18:00 будет отсутствовать электроснабжение в Нижнегорском районе", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в Ленинском районе. Света нет в Ленино, Мысовом, Семеновке, Щелкино, Батальном, Семисотке, Луговом, Уварово, Соленном, Каменке, Львово, Калиновке, Красногорке, Кирово, Вулкановке, Королево, Фронтовом, Ярком.
"Время отключения - четыре часа", - добавили в "Крымэнерго".
Ранее энергетики сообщили, что в среду по команде федерального системного оператора на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности. В связи с этим обесточен
ряд населенных пунктов на севере и востоке полуострова.
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