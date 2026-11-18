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Над Крымом и другими регионами России сбили 184 украинских дрона
Над Крымом и другими регионами России сбили 184 украинских дрона - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Над Крымом и другими регионами России сбили 184 украинских дрона
В течение прошедшей ночи над территориями Крыма и еще трех регионов России, а также над Азовским морем было ликвидировано 184 украинских беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T09:30
2026-11-18T09:30
2026-11-18T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи над территориями Крыма и еще трех регионов России, а также над Азовским морем было ликвидировано 184 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Ранее сообщалось, что в течение дня 17 ноября над территорией России дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Кубань: ранены четыре человекаЖертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 64 россиянинаВСУ ударили по мосту на трассе "Новороссия"
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пво, беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма, министерство обороны рф
Над Крымом и другими регионами России сбили 184 украинских дрона
Над территорией России за ночь сбили 184 украинских беспилотника
09:30 18.11.2026 (обновлено: 10:07 18.11.2026)