https://crimea.ria.ru/20261118/nad-krymom-i-regionami-rossii-sbili-184-ukrainskikh-drona-1161155202.html

Над Крымом и другими регионами России сбили 184 украинских дрона

Над Крымом и другими регионами России сбили 184 украинских дрона - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Над Крымом и другими регионами России сбили 184 украинских дрона

В течение прошедшей ночи над территориями Крыма и еще трех регионов России, а также над Азовским морем было ликвидировано 184 украинских беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T09:30

2026-11-18T09:30

2026-11-18T10:07

пво

беспилотник (бпла, дрон)

крым

новости крыма

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи над территориями Крыма и еще трех регионов России, а также над Азовским морем было ликвидировано 184 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Ранее сообщалось, что в течение дня 17 ноября над территорией России дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Кубань: ранены четыре человекаЖертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 64 россиянинаВСУ ударили по мосту на трассе "Новороссия"

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма, министерство обороны рф