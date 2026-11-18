https://crimea.ria.ru/20261118/na-vostoke-kryma-gromko-1161158204.html
На востоке Крыма громко
На востоке Крыма громко - РИА Новости Крым, 18.11.2026
На востоке Крыма громко
В среду, 18 ноября, на территории Ленинского района Крыма планируется подрыв взрывоопасных предметов. Может быть громко, предупредили в районной администрации. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T11:20
2026-11-18T11:20
2026-11-18T11:20
крым
новости крыма
ленинский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/15/1150322706_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5c33a6a633dea1d8448a983f34727462.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В среду, 18 ноября, на территории Ленинского района Крыма планируется подрыв взрывоопасных предметов. Может быть громко, предупредили в районной администрации.Жителей района призывают не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Как сообщалось, в октябре в Ленинском районе неоднократно проводились работы по подрыву взрывоопасных предметов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отменяют особый противопожарный режимВ Крыму сотрудники МЧС спасали людей после "взрыва газа" в зданииКрымчанку будут судить за ложный сигнал о теракте на вокзале Краснодара
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/15/1150322706_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d76aea31a62f324847c8b807f602f349.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму