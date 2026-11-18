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На Украине произошло землетрясение

На Украине произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 18.11.2026

На Украине произошло землетрясение

В восьми областях Украины минувшей ночью ощущались подземные толчки из-за землетрясения в Румынии, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 18.11.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В восьми областях Украины минувшей ночью ощущались подземные толчки из-за землетрясения в Румынии, сообщают украинские СМИ.Отмечается, что сейсмологи зафиксировали активность в Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.Магнитуда землетрясения оценена в 3,3 балла.По данным Национального института физики Земли и главного центра специального контроля Украины, в ночь на 18 ноября в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7.Зона Вранча расположена в районе изгиба Восточных Карпат и является главным источником глубокофокусных землетрясений, которые ощущаются на значительной территории Румынии, Молдавии и соседних стран.Землетрясение магнитудой в 3.2 балла произошло в ночь на пятницу в 13 км от Полтавы на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Держим руку на пульсе: как в сейсмоактивной Ялте разрешают строитьЗемлетрясение произошло в Анапе В Китае произошло сильное землетрясение

украина

румыния

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, украина, румыния, новости, сейсмология