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На Украине произошло землетрясение
На Украине произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 18.11.2026
На Украине произошло землетрясение
В восьми областях Украины минувшей ночью ощущались подземные толчки из-за землетрясения в Румынии, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В восьми областях Украины минувшей ночью ощущались подземные толчки из-за землетрясения в Румынии, сообщают украинские СМИ.Отмечается, что сейсмологи зафиксировали активность в Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.Магнитуда землетрясения оценена в 3,3 балла.По данным Национального института физики Земли и главного центра специального контроля Украины, в ночь на 18 ноября в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7.Зона Вранча расположена в районе изгиба Восточных Карпат и является главным источником глубокофокусных землетрясений, которые ощущаются на значительной территории Румынии, Молдавии и соседних стран.Землетрясение магнитудой в 3.2 балла произошло в ночь на пятницу в 13 км от Полтавы на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Держим руку на пульсе: как в сейсмоактивной Ялте разрешают строитьЗемлетрясение произошло в Анапе В Китае произошло сильное землетрясение
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землетрясение, украина, румыния, новости, сейсмология
На Украине произошло землетрясение
В ряде областей Украины зафиксировано землетрясение
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В восьми областях Украины минувшей ночью ощущались подземные толчки из-за землетрясения в Румынии, сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что сейсмологи зафиксировали активность в Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.
Магнитуда землетрясения оценена в 3,3 балла.
По данным Национального института физики Земли и главного центра специального контроля Украины, в ночь на 18 ноября в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7.
"Источник землетрясения находился на территории Румынии, в районе гор Вранча, в 110 километрах от границы с Украиной, на глубине 103 километров", - отмечается в сообщении центра специального контроля Украины.
Зона Вранча расположена в районе изгиба Восточных Карпат и является главным источником глубокофокусных землетрясений, которые ощущаются на значительной территории Румынии, Молдавии и соседних стран.
Землетрясение магнитудой в 3.2 балла произошло
в ночь на пятницу в 13 км от Полтавы на Украине.
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