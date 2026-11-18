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На Крым в ближайшие часы обрушится ураган
На Крым в ближайшие часы обрушится ураган - РИА Новости Крым, 18.11.2026
На Крым в ближайшие часы обрушится ураган
В Крыму после обеда в среду резко испортится погода. В регионе на три дня объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T12:46
2026-11-18T12:46
2026-11-18T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму после обеда в среду резко испортится погода. В регионе на три дня объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК.Во второй половине дня и до конца суток 18 ноября, а также ночью и утром 19 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, и усиление ветра до 25 метров в секунду.В связи с надвигающимся ураганом спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энергетики, ЖКХ.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова не выходить в горы и леса, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям, уделить внимание состоянию дренажных систем. Тем, чьи дома находятся в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел, важно заранее принять меры по сохранности имущества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, погода, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
На Крым в ближайшие часы обрушится ураган
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ураганного ветра и ливней
12:46 18.11.2026 (обновлено: 12:50 18.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму после обеда в среду резко испортится погода. В регионе на три дня объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК.
Во второй половине дня и до конца суток 18 ноября, а также ночью и утром 19 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, и усиление ветра до 25 метров в секунду.
"20 ноября под влиянием глубокого циклона, смещающегося через северные районы Крыма, ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на западный ветер до 25-28 м/с", - указали в МЧС.
В связи с надвигающимся ураганом спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энергетики, ЖКХ.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.", - акцентировали в ведомстве.
В МЧС призывают жителей и гостей полуострова не выходить в горы и леса, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям, уделить внимание состоянию дренажных систем.
Тем, чьи дома находятся в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел, важно заранее принять меры по сохранности имущества.
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