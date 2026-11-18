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На Крым в ближайшие часы обрушится ураган

На Крым в ближайшие часы обрушится ураган - РИА Новости Крым, 18.11.2026

На Крым в ближайшие часы обрушится ураган

В Крыму после обеда в среду резко испортится погода. В регионе на три дня объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T12:46

2026-11-18T12:46

2026-11-18T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму после обеда в среду резко испортится погода. В регионе на три дня объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК.Во второй половине дня и до конца суток 18 ноября, а также ночью и утром 19 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, и усиление ветра до 25 метров в секунду.В связи с надвигающимся ураганом спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энергетики, ЖКХ.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова не выходить в горы и леса, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям, уделить внимание состоянию дренажных систем. Тем, чьи дома находятся в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел, важно заранее принять меры по сохранности имущества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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