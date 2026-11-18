https://crimea.ria.ru/20261118/na-delovom-sammite-ates-prinyat-itogovyy-dokument-chto-v-nego-voshlo-1161176464.html
На Деловом саммите АТЭС принят итоговый документ: что в него вошло
На Деловом саммите АТЭС принят итоговый документ: что в него вошло - РИА Новости Крым, 18.11.2026
На Деловом саммите АТЭС принят итоговый документ: что в него вошло
По итогам Делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Китае, участники выработали итоговый документ под... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T18:38
2026-11-18T18:38
2026-11-18T18:38
саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)
китай
в мире
сотрудничество
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/12/1161177430_0:85:993:644_1920x0_80_0_0_0e18aae62c7532b1404b7af42cf02428.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. По итогам Делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Китае, участники выработали итоговый документ под названием "Шэньчжэньская инициатива". Он состоит из ряда пунктов, в том числе продвижение создания зоны свободной торговли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает РИА Новости.Также участники саммита призвали снижать нетарифные барьеры, особенно те, которые влияют на торговлю продовольствием, содействовать торговле продовольствием и снижать торговые издержки.Кроме того, в инициативе содержится призыв к странам АТЭС создать ответственную, безопасную, контролируемую, способствующую инновациям систему управления искусственным интеллектом для содействия открытому, инклюзивному и выгодному развитию искусственного интеллекта.Руководители экономик стран АТЭС также призвали укреплять работу по предотвращению стихийных бедствий и подготовке к ним, обеспечивать долгосрочную продовольственную безопасность и устойчивость.В "Шэнчжэньской инициативе" подчеркивается, что взаимовыгодное сотрудничество является основополагающим направлением совместного развития."Деловые круги АТЭС готовы сотрудничать со всеми экономиками для совместного построения открытого, динамичного, устойчивого и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества", – указали ее авторы.Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с Трампом и Си Цзиньпином на полях саммита АТЭСПереговоры Путина с лидерами Китая и США: что будут обсуждатьПутин и Трамп несколько раз пообщаются в ходе работы саммита АТЭС в Китае
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/12/1161177430_38:0:897:644_1920x0_80_0_0_1b41c7c8496b0df9dde06f6e99b6c9cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), китай, в мире, сотрудничество
На Деловом саммите АТЭС принят итоговый документ: что в него вошло
Участники Делового саммита АТЭС поддержали создание зоны свободной торговли в АТР
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. По итогам Делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Китае, участники выработали итоговый документ под названием "Шэньчжэньская инициатива". Он состоит из ряда пунктов, в том числе продвижение создания зоны свободной торговли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает РИА Новости.
"(Призываем – ред.) содействовать созданию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, продвигать обмен опытом и взаимное изучение региональных и двусторонних соглашений о свободной торговле, а также отраслевых торгово-экономических договоренностей, усиливать сближение и согласование региональных торговых правил", – говорится в документе.
Также участники саммита призвали снижать нетарифные барьеры, особенно те, которые влияют на торговлю продовольствием, содействовать торговле продовольствием и снижать торговые издержки.
Кроме того, в инициативе содержится призыв к странам АТЭС создать ответственную, безопасную, контролируемую, способствующую инновациям систему управления искусственным интеллектом для содействия открытому, инклюзивному и выгодному развитию искусственного интеллекта.
Руководители экономик стран АТЭС также призвали укреплять работу по предотвращению стихийных бедствий и подготовке к ним, обеспечивать долгосрочную продовольственную безопасность и устойчивость.
"Поддерживаем цифровую и поэтапную реализацию повестки дня АТЭС по открытому небу для содействия развитию транспортной взаимосвязанности в воздушном, морском и наземном пространстве", – сказано в документе.
В "Шэнчжэньской инициативе" подчеркивается, что взаимовыгодное сотрудничество является основополагающим направлением совместного развития.
"Деловые круги АТЭС готовы сотрудничать со всеми экономиками для совместного построения открытого, динамичного, устойчивого и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества", – указали ее авторы.
Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: