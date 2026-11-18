https://crimea.ria.ru/20261118/na-delovom-sammite-ates-prinyat-itogovyy-dokument-chto-v-nego-voshlo-1161176464.html

На Деловом саммите АТЭС принят итоговый документ: что в него вошло

На Деловом саммите АТЭС принят итоговый документ: что в него вошло - РИА Новости Крым, 18.11.2026

На Деловом саммите АТЭС принят итоговый документ: что в него вошло

По итогам Делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Китае, участники выработали итоговый документ под... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T18:38

2026-11-18T18:38

2026-11-18T18:38

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

китай

в мире

сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. По итогам Делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Китае, участники выработали итоговый документ под названием "Шэньчжэньская инициатива". Он состоит из ряда пунктов, в том числе продвижение создания зоны свободной торговли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает РИА Новости.Также участники саммита призвали снижать нетарифные барьеры, особенно те, которые влияют на торговлю продовольствием, содействовать торговле продовольствием и снижать торговые издержки.Кроме того, в инициативе содержится призыв к странам АТЭС создать ответственную, безопасную, контролируемую, способствующую инновациям систему управления искусственным интеллектом для содействия открытому, инклюзивному и выгодному развитию искусственного интеллекта.Руководители экономик стран АТЭС также призвали укреплять работу по предотвращению стихийных бедствий и подготовке к ним, обеспечивать долгосрочную продовольственную безопасность и устойчивость.В "Шэнчжэньской инициативе" подчеркивается, что взаимовыгодное сотрудничество является основополагающим направлением совместного развития."Деловые круги АТЭС готовы сотрудничать со всеми экономиками для совместного построения открытого, динамичного, устойчивого и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества", – указали ее авторы.Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с Трампом и Си Цзиньпином на полях саммита АТЭСПереговоры Путина с лидерами Китая и США: что будут обсуждатьПутин и Трамп несколько раз пообщаются в ходе работы саммита АТЭС в Китае

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), китай, в мире, сотрудничество