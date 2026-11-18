https://crimea.ria.ru/20261118/mery-bezopasnosti-na-zhd-stantsii-taman-passazhirskaya-usilili-1161164259.html

Меры безопасности на ж/д станции "Тамань-пассажирская" усилили

Меры безопасности на ж/д станции "Тамань-пассажирская" усилили - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Меры безопасности на ж/д станции "Тамань-пассажирская" усилили

На железнодорожной станции "Тамань-пассажирская" усилили меры безопасности. Пассажиров просят прибывать на станцию заблаговременно, сообщил оперативный штаб... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T13:57

2026-11-18T13:57

2026-11-18T13:57

тамань

кубань

краснодарский край

новости

логистика

поезд

новости

атаки всу на крымский мост

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/12/1161164144_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_36621d8fda047b753b9e066cac364404.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. На железнодорожной станции "Тамань-пассажирская" усилили меры безопасности. Пассажиров просят прибывать на станцию заблаговременно, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в МАКС.В оперштабе отметили, что поезда курсируют по расписанию. На станции круглосуточно работают пункты обогрева, развернута полевая кухня, установлены биотуалеты.Ранее сообщалось, что 18 ноября на участке Тамань-Пассажирская - Керчь поезда курсируют по 16 маршрутам. Во вторник в Керчь прибыли все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту.Минтранс РФ обеспечивает бесперебойную логистику и координирует работу транспорта на крымском направлении, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании оперштаба по вопросу ликвидации последствий атак БПЛА на Крымский мост.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой. Однако она работает по фактической погоде, так что нужно учитывать этот фактор.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что вопрос восстановления Крымского моста после повторной атаки ВСУ 17 ноября находится на контроле правительства России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сложная логистика: как ходят автобусы из Крыма после ЧП на Крымском мостуКрымский мост после удара ВСУ: что сейчас происходит на объектеУ Крымского моста развернут дополнительные пункты обогрева

https://crimea.ria.ru/20261118/kak-khodyat-poezda-tavriya-18-noyabrya-1161154356.html

тамань

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамань, кубань, краснодарский край, новости, логистика, поезд, новости, атаки всу на крымский мост