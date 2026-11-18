Меры безопасности на ж/д станции "Тамань-пассажирская" усилили
На железнодорожной станции "Тамань-пассажирская" усилили меры безопасности
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкУказатель на платформе станции Тамань-Пассажирская
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. На железнодорожной станции "Тамань-пассажирская" усилили меры безопасности. Пассажиров просят прибывать на станцию заблаговременно, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в МАКС.
"В связи с усиленными мерами безопасности и возросшим пассажиропотоком на ж/д станции "Тамань-пассажирская" необходимо прибывать на станцию заблаговременно", - говорится в сообщении.
В оперштабе отметили, что поезда курсируют по расписанию. На станции круглосуточно работают пункты обогрева, развернута полевая кухня, установлены биотуалеты.
Минтранс РФ обеспечивает бесперебойную логистику и координирует работу транспорта на крымском направлении, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании оперштаба по вопросу ликвидации последствий атак БПЛА на Крымский мост.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой. Однако она работает по фактической погоде, так что нужно учитывать этот фактор.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что вопрос восстановления Крымского моста после повторной атаки ВСУ 17 ноября находится на контроле правительства России.
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