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Льготная "крымская ипотека" под 8% годовых стала доступна в Севастополе
Льготная "крымская ипотека" под 8% годовых стала доступна в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Льготная "крымская ипотека" под 8% годовых стала доступна в Севастополе
В Севастополе заработала программа ипотечного кредитования со ставкой 8% годовых на покупку квартир и апартаментов в достраивающихся новых домах. Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T18:55
2026-11-18T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе заработала программа ипотечного кредитования со ставкой 8% годовых на покупку квартир и апартаментов в достраивающихся новых домах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, оформить льготную ипотеку можно до 30 апреля 2027 года, предварительное одобрение реально получить примерно через неделю после подачи заявки, которые принимают уже несколько системно значимых банков, работающих в регионе.Ранее, 13 ноября, о запуске льготной "крымской ипотеки" в Республике Крым сообщил глава региона Сергей Аксенов.Соответствующее решение было принято ранее правительством РФ, которое расширило условия льготной ипотечной программы на территории воссоединенных субъектов РФ, а также в Крыму и Севастополе. Меру поддержки разработали совместно с Минфином, Минстроем и Минэкономразвития РФ.Оформить "крымскую ипотеку" может любой гражданин России вне зависимости от места жительства и регистрации, если не получал ранее кредиты по другим федеральным ипотечным программам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "крымская ипотека" отразится на рынке жилья4,5 тысячи лотов на Крым: что даст льготная ипотека людям и бизнесуЛьготная ипотека в России должна быть строго адресной – Набиуллина
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, жилье, ипотека
Льготная "крымская ипотека" под 8% годовых стала доступна в Севастополе
В Севастополе начали оформлять "Крымскую ипотеку" под 8% годовых – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе заработала программа ипотечного кредитования со ставкой 8% годовых на покупку квартир и апартаментов в достраивающихся новых домах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе начали оформлять "Крымскую ипотеку" под 8% годовых. Государство субсидирует ставку до 15 лет. Программа действует для квартир и апартаментов в строящихся домах Севастополя и Республики Крым. Максимальная сумма кредита – 8 миллионов рублей, первоначальный взнос составляет от 20,1%", – написал Развожаев в своем канале в мессенджере МАКС.
По словам Развожаева, оформить льготную ипотеку можно до 30 апреля 2027 года, предварительное одобрение реально получить примерно через неделю после подачи заявки, которые принимают уже несколько системно значимых банков, работающих в регионе.
"Количество льготных кредитов ограничено, поэтому тем, кто планирует купить жилье по программе, лучше не откладывать подачу заявки. Уточнить условия кредитования и возможность покупки конкретного объекта можно в банках – участниках программы", предупредил Развожаев, отметив, что в рамках новой ипотечной программы можно использовать материнский капитал.
Ранее, 13 ноября, о запуске льготной "крымской ипотеки" в Республике Крым сообщил
глава региона Сергей Аксенов.
Соответствующее решение было принято ранее правительством РФ, которое расширило условия льготной ипотечной программы на территории воссоединенных субъектов РФ, а также в Крыму и Севастополе. Меру поддержки разработали совместно с Минфином, Минстроем и Минэкономразвития РФ.
Оформить "крымскую ипотеку" может любой гражданин России вне зависимости от места жительства и регистрации, если не получал ранее кредиты по другим федеральным ипотечным программам.
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