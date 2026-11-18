https://crimea.ria.ru/20261118/lgotnaya-krymskaya-ipoteka-pod-8-godovykh-stala-dostupna-v-sevastopole-1161175753.html

Льготная "крымская ипотека" под 8% годовых стала доступна в Севастополе

Льготная "крымская ипотека" под 8% годовых стала доступна в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Льготная "крымская ипотека" под 8% годовых стала доступна в Севастополе

В Севастополе заработала программа ипотечного кредитования со ставкой 8% годовых на покупку квартир и апартаментов в достраивающихся новых домах. Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T18:55

2026-11-18T18:55

2026-11-18T18:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе заработала программа ипотечного кредитования со ставкой 8% годовых на покупку квартир и апартаментов в достраивающихся новых домах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, оформить льготную ипотеку можно до 30 апреля 2027 года, предварительное одобрение реально получить примерно через неделю после подачи заявки, которые принимают уже несколько системно значимых банков, работающих в регионе.Ранее, 13 ноября, о запуске льготной "крымской ипотеки" в Республике Крым сообщил глава региона Сергей Аксенов.Соответствующее решение было принято ранее правительством РФ, которое расширило условия льготной ипотечной программы на территории воссоединенных субъектов РФ, а также в Крыму и Севастополе. Меру поддержки разработали совместно с Минфином, Минстроем и Минэкономразвития РФ.Оформить "крымскую ипотеку" может любой гражданин России вне зависимости от места жительства и регистрации, если не получал ранее кредиты по другим федеральным ипотечным программам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "крымская ипотека" отразится на рынке жилья4,5 тысячи лотов на Крым: что даст льготная ипотека людям и бизнесуЛьготная ипотека в России должна быть строго адресной – Набиуллина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, жилье, ипотека