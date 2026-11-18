Крымский мост сейчас: актуальные данные к этому часу
Крымский мост сейчас: актуальные данные к этому часу о ситуации и логистике
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для железнодорожного транспорта, движение автомобилей по-прежнему не осуществляется. В правительстве России заявили, что будут принимать небанальные решения для налаживания логистических маршрутов. Подробнее о текущей ситуации вокруг транспортного перехода - в материале РИА Новости Крым.
Вице-премьер России Андрей Никитин в кулуарах форума "Транспорт России" заверил, что Крым будет обеспечен грузами, а люди будут иметь возможность попасть в другие субъекты.
Для этого, по его словам, придется принимать "в том числе небанальные решения". Зампредседателя правительства отметил, что Минтранс ведет соответствующую работу, принимаются все меры для надежной логистики жителей Крыма и прилегающих регионов, а также обеспечения их необходимыми товарами.
Для перевозок пассажиров и грузов при необходимости будет задействована Керченская паромная переправа. Однако 18 и 19 ноября паромы ходить не будут из-за неблагоприятной погоды. На эти дни объявлено усиление ветра до 20 м/с, а высота волн будет достигать 1,2 метра, проинформировали в республиканском главке МЧС России.
Доехать из Крыма на материк можно и на автобусе, но логистика усложнилась. Сперва нужно доехать на муниципальном автобусе в Керчь, затем пересесть на электричку до Тамани или Анапы, там пересесть на автобус до Краснодара и уже оттуда купить билет на автобус в пункт назначения.
По информации диспетчерской службы "Крымавтотранса", собрать билеты на весь путь следования в кассах пока нельзя – нет общей программы, чтобы видеть автобусные рейсы соседнего региона. Но здесь на помощь придут сайты продажи билетов на автобусы, с помощью которых можно забронировать билеты на весь маршрут с пересадками.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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