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Крымский мост после удара ВСУ: что сейчас происходит на объекте

Крымский мост после удара ВСУ: что сейчас происходит на объекте - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Крымский мост после удара ВСУ: что сейчас происходит на объекте

Крымский мост сейчас открыт для движения железнодорожного транспорта, проезд осуществляется по одному пути, на втором же продолжаются восстановительные работы... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T10:55

2026-11-18T10:55

2026-11-18T10:55

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поезд "таврия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для движения железнодорожного транспорта, проезд осуществляется по одному пути, на втором же продолжаются восстановительные работы. Движение автомобильного транспорта перекрыто. Подробнее о ситуации - в материале РИА Новости Крым.Правительство России совместно с регионами выстраивает альтернативные маршруты перевозок автотранспортом и перераспределяет потоки после повторной атаки ВСУ на мост в Крым 17 ноября, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин.А глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров в свою очередь отметил, что ведомство обеспечивает бесперебойную логистику и координирует работу транспорта на крымском направлении. 18 ноября на участке Тамань-Пассажирская - Керчь курсируют 16 поездов. Во вторник в Керчь прибыли все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту.Для перевозок пассажиров и грузов при необходимости будет задействована Керченская паромная переправа. Однако она работает по фактической погоде, так что нужно учитывать этот фактор.В Керчи открыты пункты временного размещения для водителей и пассажиров. Людей разместили в комфортабельных номерах, им предоставляется горячее питание. В Темрюкском районе Краснодарского края развернули пункты обогрева. Во вторник на подъезде к Крымскому мосту работали два таких пункта.Власти Крыма и Севастополя заявили, что все цепочки жизнеобеспечения сохранены, поставки продуктов питания, горюче-смазочных материалов и других необходимых товаров продолжаются, они идут в прежнем режиме. Заявления о том, что Крым и Севастополь якобы оказались в блокаде и останутся без снабжения, не соответствуют действительности.Вице-премьер РФ Андрей Никитин добавил, что у России есть все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы на Крымском мосту в сжатые сроки. Вопрос восстановления моста находится на контроле правительства.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конструкция Крымского моста повреждена при атаках ВСУ - СледкомВ Севастополе запустили горячую линию по вопросам проезда на материкСмертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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