https://crimea.ria.ru/20261118/krymchanin-ustroil-strelbu-v-trolleybuse---verdikt-suda-1161158379.html

Крымчанин устроил стрельбу в троллейбусе Симферополя - вердикт суда

Крымчанин устроил стрельбу в троллейбусе Симферополя - вердикт суда - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Крымчанин устроил стрельбу в троллейбусе Симферополя - вердикт суда

Суд вынес приговор 56-летнему мужчине, который выстрелил в человека из травматического пистолета в троллейбусе Симферополя. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T11:00

2026-11-18T11:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Суд вынес приговор 56-летнему мужчине, который выстрелил в человека из травматического пистолета в троллейбусе Симферополя. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Инцидент произошел в июле 2026 года.Пострадавший получил травму. Стрелявшего задержали, вину в совершении преступления он не признал.Однако Киевский районный суд Симферополя признал мужчину виновным в хулиганстве и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на этот же срок.Ранее сообщалось, что в Крыму вынесли приговор жителю Краснодарского края по обвинению в покушении на убийство. Мужчина в августе 2025 года, находясь на территории фермы в пригороде Феодосии, совершил несколько выстрелов из огнестрельного ружья через лобовое стекло автомобиля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое неизвестный стрелял в собаку"Нашел" и хранил 10 лет: житель Керчи ответит за незаконное оружиеПодросток расстрелял инспектора на ж/д станции в Москве – приговор

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, прокуратура республики крым, оружие, правонарушения, происшествия, симферополь, троллейбус