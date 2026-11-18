https://crimea.ria.ru/20261118/kitay-gotov-sotrudnichat-so-stranami-ates-1161150593.html

Китай готов сотрудничать со странами АТЭС

Китай готов сотрудничать со странами АТЭС - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Китай готов сотрудничать со странами АТЭС

Китай готов сотрудничать со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом на деловом саммите АТЭС, который проходит в... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T05:48

2026-11-18T05:48

2026-11-18T05:50

китай

си цзиньпин (председатель кнр)

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Китай готов сотрудничать со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом на деловом саммите АТЭС, который проходит в Шэньчжэне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.Он призвал участников АТЭС выстраивать партнерские отношения в сфере научно-технологических инноваций, углублять сотрудничество в области цифровой экономики и ИИ, а также содействовать "зеленому" низкоуглеродному переходу."Китай будет снижать таможенные пошлины, расширять доступ на свой рынок... обеспечивая более стабильные, предсказуемые условия для глобальных компаний, инвестирующих и ведущих деятельность в Китае", - сказал глава КНР.И добавил, что страны АТЭС должны поддерживать многостороннюю торговую систему с центральной ролью Всемирной торговой организации.Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

китай

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, си цзиньпин (председатель кнр), саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)