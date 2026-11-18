https://crimea.ria.ru/20261118/kak-poezda-tavriya-i-elektrichki-kursiruyut-mezhdu-kerchyu-i-tamanyu-po-krymskomu-mostu-1161174840.html

Как поезда "Таврия" и электрички курсируют между Керчью и Таманью по Крымскому мосту

Как поезда "Таврия" и электрички курсируют между Керчью и Таманью по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Как поезда "Таврия" и электрички курсируют между Керчью и Таманью по Крымскому мосту

Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) предоставила подробное расписание пригородных поездов, которые сейчас в ежедневном режиме курсируют по Крымскому... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T17:50

2026-11-18T17:50

2026-11-18T17:50

крым

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поезд "таврия"

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логистика

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) предоставила подробное расписание пригородных поездов, которые сейчас в ежедневном режиме курсируют по Крымскому мосту между Керчью и Таманью. Информация размещена на официальной странице ЮППК во "ВКонтакте".ЭлектричкиМаршрут Керчь (старый вокзал) - Тамань-Пассажирская:- поезд №6201 Керчь - Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 8:20, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 9:25;- поезд №6203 Керчь - Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 11:05, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 12:07;- поезд №6205 Керчь-Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 13:55, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 14:57.Маршрут Тамань-Пассажирская - Керчь (старый вокзал):- поезд №6202 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пассажирская в 9:50, прибытие на станцию Керчь в 10:40;- поезд №6204 Тамань-Пасс.-Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 12:30, прибытие на станцию Керчь в 13:25;- поезд №6206 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 15:40, прибытие на станцию Керчь в 16:30.Маршрут Анапа - Керчь/Керчь Южная Новый парк:- поезд №6803/6804 Анапа - Керчь-Южная Новый парк (ежедневно): отправление со станции Анапа в 9:18, Тамань-Пасс. 10:47, прибытие на станцию Керчь-Южная Новый парк в 11:08.- поезд №6811/6812 Анапа - Керчь (ежедневно): отправление со станции Анапа в 19:54, Тамань-Пасс. 21:24, прибытие на станцию Керчь в 22:20 (без остановки на ст Керчь-Южная).- поезд №6805/6806 Анапа - Керчь (курсирует по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням): отправление со станции Анапа в 12:30, Тамань-Пасс. 13:59, Керчь-Южная Новый парк 14:20, прибытие на станцию Керчь в 14:38.Маршрут Керчь/Керчь-Южная Новый парк - Анапа:- поезд №6801/6802 Керчь-Южная Новый парк - Анапа (ежедневно): отправление со станции Керчь-Южная в 6:40, Тамань-Пасс. 7:04, прибытие в Анапу в 8:33.- поезд №6809/6810 Керчь-Южная Новый парк - Анапа (ежедневно): отправление со станции Керчь-Южная в 19:17, Тамань-Пасс. 19:40, прибытие на станцию Анапа в 21:10.- поезд №6807/6808 Керчь - Анапа (по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням): отправление со станции Керчь в 14:53, Керчь-Южная Новый парк 15:12, Тамань 15:33, прибытие на станцию Анапа в 17:00.Пассажирские поезда "Таврия"Также пассажиры могут проехать по маршруту Тамань - Керчь - Тамань на поездах дальнего следования "Таврия":- поезд №92 сообщением Москва - Симферополь: отправление от ст. Тамань-Пасс. в 4:30, прибытие на ст. Керчь-Южная Новый парк в 5:00;- поезд №8 сообщением Санкт-Петербург - Симферополь: отправление от ст. Тамань-Пасс. в 6:00, прибытие на ст. Керчь-Южная Новый парк в 6:30;- поезд №28 сообщением Москва - Симферополь: отправление от ст. Тамань-Пасс. в 8:10, прибытие на ст. Керчь-Южная Новый парк в 8:40;- поезд №7 сообщением Симферополь - Санкт-Петербург: отправление от ст. Керчь-Южная Новый парк в 20:35, прибытие на ст. Тамань-Пасс. в 21:05.- поезд №91 сообщением Симферополь - Москва: отправление от ст. Керчь-Южная Новый парк в 21:19, прибытие на ст. Тамань-Пасс. в 21:49;- поезд №27 сообщением Симферополь - Москва: отправление от ст. Керчь-Южная Новый парк в 21:59, прибытие на ст. Тамань-Пасс. в 22:29.Ранее сообщалось, что добраться из Крыма в города материковой части страны на автобусе сегодня можно, однако логистика усложнилась. А именно - нужно быть готовым делать пересадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: актуальные данные к этому часуМеры безопасности на ж/д станции "Тамань-пассажирская" усилилиПринимаются все меры для надежной логистики жителей Крыма - Никитин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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