Как ходят поезда из Крыма 18 ноября
В Крым и из Крыма 18 ноября курсируют 16 поездов и электричек
09:07 18.11.2026 (обновлено: 09:19 18.11.2026)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. 18 ноября на участке Тамань-Пассажирская — Керчь курсируют 16 поездов. Об этом сообщает Минтранс Крыма.
В Крым:
- —04:30 — №92 Москва — Симферополь
- —06:00 — №8 Санкт-Петербург — Симферополь
- —08:10 — №28 Москва — Симферополь
- —09:50 — №6202 Тамань — Керчь
- —10:47 — №6804 Тамань — Керчь-Юж.
- —12:30 — №6204 Тамань — Керчь
- —15:40 — №6206 Тамань — Керчь
- —21:24 — №6812 Анапа — Керчь
Из Крыма:
- —06:40 — №6801 Керчь-Юж. — Анапа
- —08:20 — №6201 Керчь — Тамань
- —11:05 — №6203 Керчь — Тамань
- —13:55 — №6205 Керчь — Тамань
- —19:17 — №6809 Керчь-Южная — Анапа
- —20:35 — №7 Симферополь — Санкт Петербург
- —21:19 — №91 Симферополь — Москва
- —21:59 — №27 Симферополь — Москва
Ранее сообщалось, что с 18 ноября, на железнодорожном маршруте Тамань - Керчь – Тамань будут курсировать шесть электричек.
Во вторник в Керчь прибыли все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыто движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой. Однако она работает по фактической погоде, так что нужно учитывать этот фактор.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.