https://crimea.ria.ru/20261118/iz-kryma-vozobnovlyayutsya-avtobusnye-reysy-po-ryadu-napravleniy-1161175636.html

Из Крыма возобновляются автобусные рейсы по ряду направлений

Из Крыма возобновляются автобусные рейсы по ряду направлений - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Из Крыма возобновляются автобусные рейсы по ряду направлений

Из Крыма возобновляются автобусные рейсы в пять городов России и Белоруссию. Об этом сообщили в республиканском минтрансе. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T18:10

2026-11-18T18:10

2026-11-18T18:11

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Из Крыма возобновляются автобусные рейсы в пять городов России и Белоруссию. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.Так, с 19 ноября запускаются маршруты: С 20 ноября возобновляются рейсы:Продажа билетов осуществляется от начального до конечного пункта. При этом, билеты на пригородные поезда приобретаются отдельно. Оформить билет можно в ж/д кассах, онлайн на официальном сайте перевозчика или непосредственно в пригородных поездах (при предъявлении билета на автобус комиссионный сбор за покупку проездного документа не взимается).Как сообщалось, добраться из Крыма в города материковой части страны на автобусе сегодня можно, однако логистика усложнилась.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части пока нет.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поезда "Таврия" и электрички курсируют между Керчью и Таманью по Крымскому мостуКрымский мост сейчас: актуальные данные к этому часуПаромная переправа в Керчи не будет работать два дня из-за штормаМеры безопасности на ж/д станции "Тамань-пассажирская" усилили

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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