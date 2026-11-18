https://crimea.ria.ru/20261118/iz-kryma-vozobnovlyayutsya-avtobusnye-reysy-po-ryadu-napravleniy-1161175636.html
Из Крыма возобновляются автобусные рейсы по ряду направлений
Из Крыма возобновляются автобусные рейсы по ряду направлений - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Из Крыма возобновляются автобусные рейсы по ряду направлений
Из Крыма возобновляются автобусные рейсы в пять городов России и Белоруссию. Об этом сообщили в республиканском минтрансе. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T18:10
2026-11-18T18:10
2026-11-18T18:11
логистика
транспорт
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атаки всу на крымский мост
автобус
автобусное сообщение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Из Крыма возобновляются автобусные рейсы в пять городов России и Белоруссию. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.Так, с 19 ноября запускаются маршруты: С 20 ноября возобновляются рейсы:Продажа билетов осуществляется от начального до конечного пункта. При этом, билеты на пригородные поезда приобретаются отдельно. Оформить билет можно в ж/д кассах, онлайн на официальном сайте перевозчика или непосредственно в пригородных поездах (при предъявлении билета на автобус комиссионный сбор за покупку проездного документа не взимается).Как сообщалось, добраться из Крыма в города материковой части страны на автобусе сегодня можно, однако логистика усложнилась.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части пока нет.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поезда "Таврия" и электрички курсируют между Керчью и Таманью по Крымскому мостуКрымский мост сейчас: актуальные данные к этому часуПаромная переправа в Керчи не будет работать два дня из-за штормаМеры безопасности на ж/д станции "Тамань-пассажирская" усилили
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логистика, транспорт, минтранс крыма, новости крыма, атаки всу на крымский мост, автобус, автобусное сообщение
Из Крыма возобновляются автобусные рейсы по ряду направлений
Из Крыма возобновляются автобусные рейсы на материк по ряду направлений
18:10 18.11.2026 (обновлено: 18:11 18.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Из Крыма возобновляются автобусные рейсы в пять городов России и Белоруссию. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.
Так, с 19 ноября запускаются маршруты:
—Севастополь — Краснодар (отправление из Симферополя ежедневно в 09:25)
—Евпатория — Москва (отправление из Евпатории ежедневно в 11:00)
—Ялта — Минск (отправление из Ялты через день в 06:25 )
С 20 ноября возобновляются рейсы:
—Севастополь — Астрахань (отправление из Симферополя ежедневно в 15:45)
—Евпатория — Пятигорск (отправление из Евпатории через день в 05:30)
Продажа билетов осуществляется от начального до конечного пункта.
"Автобусы отправляются от указанных остановочных пунктов и доезжают до железнодорожной станции г. Керчи. Затем пассажиры пересаживаются на пригородные поезда и едут в Тамань. В Тамани пассажиров ждут автобусы, на которых осуществляется движение до конечного пункта назначения", - рассказали в минтрансе.
При этом, билеты на пригородные поезда приобретаются отдельно. Оформить билет можно в ж/д кассах, онлайн на официальном сайте перевозчика или непосредственно в пригородных поездах (при предъявлении билета на автобус комиссионный сбор за покупку проездного документа не взимается).
Как сообщалось, добраться из Крыма в города материковой части страны на автобусе сегодня можно, однако логистика усложнилась.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост
в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева
– в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение
автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы
, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября
движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено
. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело
по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов
по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части пока нет.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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