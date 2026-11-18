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Индексация пенсий в 2027 году - кому и когда поднимут выплату
Индексация пенсий в 2027 году - кому и когда поднимут выплату - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Индексация пенсий в 2027 году - кому и когда поднимут выплату
Страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды в 2027 году – с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T11:39
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минтруд рф
антон котяков
пенсия
социальная пенсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды в 2027 году – с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.В Минтруде России состоялась расширенная встреча с членами Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.Размер прибавки индивидуален и зависит от пенсионного стажа: в среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тыс. рублей и составят в 2027 году 29,9 тыс. рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителям новых регионов России будет легче получить пенсиюИндексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроектПенсионные накопления россиян станут долгосрочными сбережениями: что даст новый закон
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минтруд рф, антон котяков, пенсия, социальная пенсия, господдержка
Индексация пенсий в 2027 году - кому и когда поднимут выплату
Котяков: в 2027 году проиндексируют пенсии в феврале и апреле
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды в 2027 году – с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
В Минтруде России состоялась расширенная встреча с членами Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
"В бюджете на 2027 год заложены средства на двойную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля – по уровню фактической инфляции, которая сейчас оценивается в 6,8%, и с 1 апреля – еще на 3,3%", – приводит слова Котякова пресс-служба
министерства.
Размер прибавки индивидуален и зависит от пенсионного стажа: в среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тыс. рублей и составят в 2027 году 29,9 тыс. рублей.
"Что касается размеров выплат по обязательному социальному страхованию, то максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности вырастет с 207,6 тыс. рублей в 2026 году почти до 239 тыс. рублей в месяц в 2027 году, максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95,5 тыс. рублей в месяц, а максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году составит более 1,1 млн рублей", – рассказал Антон Котяков.
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