https://crimea.ria.ru/20261118/indeksatsiya-pensiy-v-2027-godu---komu-i-kogda-podnimut-vyplatu-1161159097.html

Индексация пенсий в 2027 году - кому и когда поднимут выплату

Индексация пенсий в 2027 году - кому и когда поднимут выплату - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Индексация пенсий в 2027 году - кому и когда поднимут выплату

Страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды в 2027 году – с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T11:39

2026-11-18T11:39

2026-11-18T11:39

минтруд рф

антон котяков

пенсия

социальная пенсия

господдержка

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/09/1155059234_0:124:1152:772_1920x0_80_0_0_b6d10988deec49daa0b784df29f0365e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды в 2027 году – с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.В Минтруде России состоялась расширенная встреча с членами Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.Размер прибавки индивидуален и зависит от пенсионного стажа: в среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тыс. рублей и составят в 2027 году 29,9 тыс. рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителям новых регионов России будет легче получить пенсиюИндексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроектПенсионные накопления россиян станут долгосрочными сбережениями: что даст новый закон

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтруд рф, антон котяков, пенсия, социальная пенсия, господдержка