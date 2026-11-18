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Гирлянда вспышек: на Солнце произошел резкий всплеск активности
Гирлянда вспышек: на Солнце произошел резкий всплеск активности - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Гирлянда вспышек: на Солнце произошел резкий всплеск активности
На Солнце зафиксирован активный рост активности. За сутки на светиле произошло 16 вспышек, в том числе одна класса M. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T10:15
2026-11-18T10:15
2026-11-18T10:15
солнце
вспышки на солнце
лаборатория солнечной астрономии ики ран
космос
земля
метеозависимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. На Солнце зафиксирован активный рост активности. За сутки на светиле произошло 16 вспышек, в том числе одна класса M. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые добавили, что для Земли такая космическая погода пока является нейтральной. Вместе с тем, планету все же зацепил поток возмущенного солнечного ветра из корональной дыры. Но до желтого и красного уровней геомагнитные индексы пока не дошли, хоть их рост за последние сутки очевиден.Если на Солнце продолжится рост числа вспышек, то возможен скорый выход на "сильные события", добавили ученые."Текущая активность пока не опасна для Земли. В течение дня сохраняется высокая вероятность геомагнитных возмущений от корональной дыры. Завтра магнитное поле должно стабилизироваться", - заключили астрономы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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солнце, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, космос, земля, метеозависимость, магнитные бури
Гирлянда вспышек: на Солнце произошел резкий всплеск активности
Вспышки на Солнце происходят сразу в шести группах пятен – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. На Солнце зафиксирован активный рост активности. За сутки на светиле произошло 16 вспышек, в том числе одна класса M. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В отличие от всплеска в начале месяца, когда все рекорды ставил один-единственный центр на Солнце (область 4566), сейчас на звезде целая гирлянда работающих центров активности. Только за вчера вспышки производили сразу шесть групп пятен", - отметили в лаборатории.
Ученые добавили, что для Земли такая космическая погода пока является нейтральной. Вместе с тем, планету все же зацепил поток возмущенного солнечного ветра из корональной дыры. Но до желтого и красного уровней геомагнитные индексы пока не дошли, хоть их рост за последние сутки очевиден.
"Скорость ветра в окрестностях Земли выросла сейчас с 300 до около 400 км/с. Это довольно заметное увеличение, но все же недостаточное, чтобы запустить магнитную бурю. Магнитное поле также умеренно возросло", - указали в лаборатории.
Если на Солнце продолжится рост числа вспышек, то возможен скорый выход на "сильные события", добавили ученые.
"Текущая активность пока не опасна для Земли. В течение дня сохраняется высокая вероятность геомагнитных возмущений от корональной дыры. Завтра магнитное поле должно стабилизироваться", - заключили астрономы.
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