https://crimea.ria.ru/20261118/girlyanda-vspyshek-na-solntse-proizoshel-rezkiy-vsplesk-aktivnosti-1161156860.html

Гирлянда вспышек: на Солнце произошел резкий всплеск активности

Гирлянда вспышек: на Солнце произошел резкий всплеск активности - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Гирлянда вспышек: на Солнце произошел резкий всплеск активности

На Солнце зафиксирован активный рост активности. За сутки на светиле произошло 16 вспышек, в том числе одна класса M. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T10:15

2026-11-18T10:15

2026-11-18T10:15

солнце

вспышки на солнце

лаборатория солнечной астрономии ики ран

космос

земля

метеозависимость

магнитные бури

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/07/1154974232_0:24:1024:600_1920x0_80_0_0_1c406f7198faaab39ace502955ff7255.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. На Солнце зафиксирован активный рост активности. За сутки на светиле произошло 16 вспышек, в том числе одна класса M. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые добавили, что для Земли такая космическая погода пока является нейтральной. Вместе с тем, планету все же зацепил поток возмущенного солнечного ветра из корональной дыры. Но до желтого и красного уровней геомагнитные индексы пока не дошли, хоть их рост за последние сутки очевиден.Если на Солнце продолжится рост числа вспышек, то возможен скорый выход на "сильные события", добавили ученые."Текущая активность пока не опасна для Земли. В течение дня сохраняется высокая вероятность геомагнитных возмущений от корональной дыры. Завтра магнитное поле должно стабилизироваться", - заключили астрономы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, космос, земля, метеозависимость, магнитные бури