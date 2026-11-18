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Где в Крыму заправиться топливом по 100 рублей в среду

Где в Крыму заправиться топливом по 100 рублей в среду - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Где в Крыму заправиться топливом по 100 рублей в среду

В среду, 18 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщает министерство топлива и энергетики РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T08:26

2026-11-18T08:26

2026-11-18T08:26

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топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В среду, 18 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщает министерство топлива и энергетики Крыма."Реализация моторного топлива 18 ноября осуществляется с 8:00 АИ-92, АИ-95, ДТ АЗС "АТАН", - говорится в сообщении.С 14:00 топливо марки АИ-92 можно купить на заправках "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Ленинском районах.С 15:00 бензин АИ-92 будет отпускаться на АЗС "ТЭС" в Красногвардейском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии и Евпатории.Стоимость субсидированного топлива на АЗС, размещенных на интерактивной карте по топливу, не выше 100 рублей за литр. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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