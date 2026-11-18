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Энергосистема Крыма сегодня: на севере и востоке полуострова нет света в среду
Энергосистема Крыма сегодня: на севере и востоке полуострова нет света в среду - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Энергосистема Крыма сегодня: на севере и востоке полуострова нет света в среду
В среду в Крыму обесточен ряд населенных пунктов на севере и востоке полуострова. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T07:53
2026-11-18T07:53
2026-11-18T07:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму обесточен ряд населенных пунктов на севере и востоке полуострова. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Энергетики добавили, что восстановительные работы ведутся."В течении 3-6 часов электроэнергия будет восстановлена либо будет чередование. В случае продления сроков отключений, информация будет добавлена.", - заверили в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Энергосистема Крыма сегодня: на севере и востоке полуострова нет света в среду
На севере и востоке Крыма в среду обесточены населенные пункты из-за ограничения мощности
07:53 18.11.2026 (обновлено: 07:57 18.11.2026)