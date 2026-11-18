https://crimea.ria.ru/20261118/dvizhenie-poezdov-i-novye-marshruty-v-mintranse-proshlo-soveschanie-po-chp-na-krymskom-mostu-1161154953.html

Движение поездов и новые маршруты: в Минтрансе прошло совещание по ЧП на Крымском мосту

Движение поездов и новые маршруты: в Минтрансе прошло совещание по ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Движение поездов и новые маршруты: в Минтрансе прошло совещание по ЧП на Крымском мосту

Минтранс РФ обеспечивает бесперебойную логистику и координирует работу транспорта на крымском направлении, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T09:20

2026-11-18T09:20

2026-11-18T09:20

крым

новости крыма

крымский мост

атаки всу на крымский мост

минтранс россии

дмитрий ядров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Минтранс РФ обеспечивает бесперебойную логистику и координирует работу транспорта на крымском направлении, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании оперштаба по вопросу ликвидации последствий атак БПЛА на Крымский мост.В совещании приняли участие руководители Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора.Движение по автомобильной части моста временно приостановлено. Поезда же ходят по расписанию.Отмечается, что автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи курсируют по расписанию. Для перевозок пассажиров и грузов при необходимости будет задействована Керченская паромная переправа.Кроме того, по вопросам транспортного сообщения с Крымом работают "горячие линии": Гранд Сервис Экспресс: +7 (800) 775-54-53, +7 (800) 100-54-53. Ситуационно-информационный центр Минтранса России: +7 (495) 249-03-03.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой. Однако она работает по фактической погоде, так что нужно учитывать этот фактор.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что вопрос восстановления Крымского моста после повторной атаки ВСУ 17 ноября находится на контроле правительства России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост после атак ВСУ будет восстановлен в сжатые срокиКак будут ходить электрички между Керчью и Таманью 18 ноябряВ Севастополе запустили горячую линию по вопросам проезда на материк

крым

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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