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Два севастопольца попались на продаже оружия и боеприпасов в Крыму

Два севастопольца попались на продаже оружия и боеприпасов в Крыму - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Два севастопольца попались на продаже оружия и боеприпасов в Крыму

Двое жителей Севастополя отправятся в колонию за продажу оружия и боеприпасов в Сакском районе Крыма, сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T11:31

2026-11-18T11:31

2026-11-18T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя отправятся в колонию за продажу оружия и боеприпасов в Сакском районе Крыма, сообщили в республиканской прокуратуре.Суд установил, что инцидент произошел в январе этого года в селе Орехово. Фигуранты продали за 250 тысяч рублей пистолет, патроны к нему и другие приспособления, в том числе для чистки оружия. Преступные действия севастопольцев пресекли полицейские. Ранее сотрудники полиции и Росгвардии пресекли попытку крымчанина купить у своего знакомого пистолет Макарова с глушителем и патронами за четверть миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасовЖитель Армянска попался на торговле оружиемЖитель Кубани нашел в лесу при заготовке дров оружейный склад

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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