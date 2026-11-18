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Два севастопольца попались на продаже оружия и боеприпасов в Крыму
Два севастопольца попались на продаже оружия и боеприпасов в Крыму - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Два севастопольца попались на продаже оружия и боеприпасов в Крыму
Двое жителей Севастополя отправятся в колонию за продажу оружия и боеприпасов в Сакском районе Крыма, сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T11:31
2026-11-18T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя отправятся в колонию за продажу оружия и боеприпасов в Сакском районе Крыма, сообщили в республиканской прокуратуре.Суд установил, что инцидент произошел в январе этого года в селе Орехово. Фигуранты продали за 250 тысяч рублей пистолет, патроны к нему и другие приспособления, в том числе для чистки оружия. Преступные действия севастопольцев пресекли полицейские. Ранее сотрудники полиции и Росгвардии пресекли попытку крымчанина купить у своего знакомого пистолет Макарова с глушителем и патронами за четверть миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасовЖитель Армянска попался на торговле оружиемЖитель Кубани нашел в лесу при заготовке дров оружейный склад
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крым, новости крыма, сакский район, прокуратура республики крым, оружие
Два севастопольца попались на продаже оружия и боеприпасов в Крыму
Два жителя Севастополя осуждены на шесть лет за продажу оружия в Сакском районе