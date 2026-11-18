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Дожди с ветром и туман: погода в Крыму в среду
Дожди с ветром и туман: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Дожди с ветром и туман: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферные фронтальные разделы обусловят дожди, ночью и утром в горах туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферные фронтальные разделы обусловят дожди, ночью и утром в горах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь, в Алуште днем сильный дождь. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13, днем от +14 до +17 градусов.По Крыму и Севастополю объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди с ветром и туман: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду до +17 градусов и пройдут дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферные фронтальные разделы обусловят дожди, ночью и утром в горах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +8…+11 градусов, в горах +2…+7, днем +14…+17 градусов, в горах +5…+10", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь, в Алуште днем сильный дождь. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13, днем от +14 до +17 градусов.
По Крыму
и Севастополю
объявлено штормовое предупреждение.
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