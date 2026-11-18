https://crimea.ria.ru/20261118/dozhdi-s-vetrom-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-sredu-1161070686.html

Дожди с ветром и туман: погода в Крыму в среду

Дожди с ветром и туман: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Дожди с ветром и туман: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферные фронтальные разделы обусловят дожди, ночью и утром в горах туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T00:01

2026-11-18T00:01

2026-11-18T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/0b/1141772874_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4c3e3231d25cb0616914fd19176bc7c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферные фронтальные разделы обусловят дожди, ночью и утром в горах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь, в Алуште днем сильный дождь. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13, днем от +14 до +17 градусов.По Крыму и Севастополю объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261117/gorodskie-sluzhby-simferopolya-zavershayut-podgotovku-k-zime-1161136981.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр