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ДНР и Запорожская область получат 25 млрд рублей на строительство дорог
ДНР и Запорожская область получат 25 млрд рублей на строительство дорог - РИА Новости Крым, 18.11.2026
ДНР и Запорожская область получат 25 млрд рублей на строительство дорог
Донецкая Народная Республика и Запорожская область получат более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети, в том числе расширение нескольких участков... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T16:16
2026-11-18T16:16
2026-11-18T16:16
михаил мишустин
донецкая народная республика (днр)
дороги
финансирование
правительство севастополя
запорожская область
новые регионы россии
трасса р-280 "новороссия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Донецкая Народная Республика и Запорожская область получат более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети, в том числе расширение нескольких участков трассы "Новороссия". Соответствующее решение принято на заседании правительства России, сообщает пресс-служба кабмина.Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, выделяемые средства помогут ускорить строительство обхода Мариуполя, отремонтировать и расширить несколько участков трассы "Новороссия", а также привести в нормативное состояние ряд дорог регионального, межмуниципального и местного значения.Ранее министр транспорта РФ Дмитрий Ядров на встрече с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что в ближайшие три года на развитие транспортной системы России планируется выделить 5,6 триллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт участка дороги из Ялты в Севастополь завершен Ремонт дороги завершили не севере КрымаСухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"
донецкая народная республика (днр)
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михаил мишустин, донецкая народная республика (днр), дороги, финансирование, правительство севастополя, запорожская область, новые регионы россии, трасса р-280 "новороссия"
ДНР и Запорожская область получат 25 млрд рублей на строительство дорог
Кабмин выделит ДНР и Запорожской области 25 млрд рублей на ремонт и строительство дорог