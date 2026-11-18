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ДНР и Запорожская область получат 25 млрд рублей на строительство дорог

ДНР и Запорожская область получат 25 млрд рублей на строительство дорог - РИА Новости Крым, 18.11.2026

ДНР и Запорожская область получат 25 млрд рублей на строительство дорог

Донецкая Народная Республика и Запорожская область получат более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети, в том числе расширение нескольких участков... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T16:16

2026-11-18T16:16

2026-11-18T16:16

михаил мишустин

донецкая народная республика (днр)

дороги

финансирование

правительство севастополя

запорожская область

новые регионы россии

трасса р-280 "новороссия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Донецкая Народная Республика и Запорожская область получат более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети, в том числе расширение нескольких участков трассы "Новороссия". Соответствующее решение принято на заседании правительства России, сообщает пресс-служба кабмина.Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, выделяемые средства помогут ускорить строительство обхода Мариуполя, отремонтировать и расширить несколько участков трассы "Новороссия", а также привести в нормативное состояние ряд дорог регионального, межмуниципального и местного значения.Ранее министр транспорта РФ Дмитрий Ядров на встрече с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что в ближайшие три года на развитие транспортной системы России планируется выделить 5,6 триллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт участка дороги из Ялты в Севастополь завершен Ремонт дороги завершили не севере КрымаСухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, донецкая народная республика (днр), дороги, финансирование, правительство севастополя, запорожская область, новые регионы россии, трасса р-280 "новороссия"