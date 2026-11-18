https://crimea.ria.ru/20261118/chislo-postradavshikh-iz-za-ataki-bpla-na-kubani-uvelichilos-do-devyati-1161167529.html

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Кубани увеличилось до девяти

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Кубани увеличилось до девяти - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Кубани увеличилось до девяти

До девяти человек увеличилось число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Северский район Краснодарского края, сообщает региональный оперативный... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T15:03

2026-11-18T15:03

2026-11-18T15:03

краснодарский край

атаки всу

происшествия

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. До девяти человек увеличилось число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Северский район Краснодарского края, сообщает региональный оперативный штаб.В ночь на среду ВСУ атаковали Краснодарский край. Удар пришелся по жилым домам Северского района. Сообщалось, что четыре мирных жителя ранены.Отмечается, что фрагменты беспилотников упали во дворах и на улицах, повредили частные дома и коммерческие здания – окна, кровли, навесы. По предварительной информации, в поселке Ильском обломки БПЛА обнаружили по семи адресам, в поселке Афипском – по 21 адресу. В большинстве случаев — это территории частных домовладений.Также из-за повреждения газопровода в 94 многоквартирных домах отсутствует газ. На месте сейчас работают аварийные службы.Кроме того, фрагменты БПЛА обнаружили в пригороде Краснодара.Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что четыре человека пострадали в результате украинской атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 64 россиянинаСмертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует СледкомВ ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков

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кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, атаки всу, происшествия, кубань, новости сво