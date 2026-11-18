https://crimea.ria.ru/20261118/chetyre-cheloveka-postradali-v-rezultate-ukrainskoy-ataki-na-adygeyu-1161155555.html
Четыре человека пострадали в результате украинской атаки на Адыгею
Четыре человека пострадали в результате украинской атаки на Адыгею - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Четыре человека пострадали в результате украинской атаки на Адыгею
Четыре человека пострадали в результате украинской атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T09:58
2026-11-18T09:58
2026-11-18T09:58
республика адыгея
новости сво
происшествия
мурат кумпилов
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159676037_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3befa081c3db003d4f32c698d85f0349.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате украинской атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.Также обломки беспилотника повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домовладений, ряд автомобилей, газовую трубу. На месте работают правоохранительные органы, экстренные службы, руководство администрации района и поселения. "Людям будет оказана необходимая помощь и поддержка", - заверил Кумпилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261118/vsu-atakovali-kuban-raneny-chetyre-cheloveka-1161153728.html
республика адыгея
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159676037_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_817b6659abe6a21013120e96fb5e2253.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, новости сво, происшествия, мурат кумпилов, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
Четыре человека пострадали в результате украинской атаки на Адыгею
Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ в Тахтамукайском районе Адыгеи
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате украинской атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
"Сегодня утром в Тахтамукайском районе обломки БПЛА упали на пятиэтажный жилой дом в Энеме, повредив несколько квартир. В результате этого пострадали четыре человека. Они доставлены в Энемскую больницу, получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавших – легкой и средней степени тяжести", - сказал он.
Также обломки беспилотника повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домовладений, ряд автомобилей, газовую трубу.
На месте работают правоохранительные органы, экстренные службы, руководство администрации района и поселения.
"Людям будет оказана необходимая помощь и поддержка", - заверил Кумпилов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.