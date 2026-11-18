https://crimea.ria.ru/20261118/chetyre-cheloveka-postradali-v-rezultate-ukrainskoy-ataki-na-adygeyu-1161155555.html

Четыре человека пострадали в результате украинской атаки на Адыгею

Четыре человека пострадали в результате украинской атаки на Адыгею - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Четыре человека пострадали в результате украинской атаки на Адыгею

Четыре человека пострадали в результате украинской атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T09:58

2026-11-18T09:58

2026-11-18T09:58

республика адыгея

новости сво

происшествия

мурат кумпилов

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159676037_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3befa081c3db003d4f32c698d85f0349.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате украинской атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.Также обломки беспилотника повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домовладений, ряд автомобилей, газовую трубу. На месте работают правоохранительные органы, экстренные службы, руководство администрации района и поселения. "Людям будет оказана необходимая помощь и поддержка", - заверил Кумпилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261118/vsu-atakovali-kuban-raneny-chetyre-cheloveka-1161153728.html

республика адыгея

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, новости сво, происшествия, мурат кумпилов, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)