https://crimea.ria.ru/20261118/chast-bakhchisaraya-i-esche-16-naselennykh-punktov-rayona-ostanutsya-bez-sveta-1161164588.html

Часть Бахчисарая и еще 16 населенных пунктов района останутся без света

Часть Бахчисарая и еще 16 населенных пунктов района останутся без света - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Часть Бахчисарая и еще 16 населенных пунктов района останутся без света

В среду, 18 ноября, 16 населенных пунктов Бахчисарайского района, а также часть самого Бахчисарая останутся без электроснабжения до вечера, сообщили в... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T14:15

2026-11-18T14:15

2026-11-18T14:15

отключение электроэнергии в крыму

бахчисарайский район

бахчисарай

гуп рк "крымэнерго"

энергосистема крыма

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/04/10/1136605983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9909a03510f49108e17c2e38115f546.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В среду, 18 ноября, 16 населенных пунктов Бахчисарайского района, а также часть самого Бахчисарая останутся без электроснабжения до вечера, сообщили в "Крымэнерго".Уточняется, что света не будет в селах Аромат, Богатое Ущелье, Богатырь, Высокое, Голубинка, Зеленое, Многоречье, Нагорное, Нижняя Голубинка, Новополье, Плотинное, Поляна, Путиловка, Соколиное, Солнечноселье, Счастливое.Также до 17:30 будет отсутствовать подача электроэнергии в центральной части города Бахчисарая и по следующим адресам: улица Фрунзе, в четных номерах домов, 81-95 (нечетных); Макаренко, 2; Строительная; Панфилова; Советская; переулок Музыкальный; район рынка "Рубин" (частный сектор, МКД).Ранее сообщалось, что в среду в ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии. Частично обесточены Джанкойский, Белогорский, Ленинский, Раздольненский и Сакский районы. Полностью нет света в Нижнегорском районе. Без света также часть Евпатории и Судакского региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шаг в будущее: в Крыму апробируют солнечные панели и аккумуляторыВ Севастополе ввели график подачи света "2 через 6"Кому и как в Крыму пересчитают плату за отопление при отключениях света

бахчисарайский район

бахчисарай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, бахчисарайский район, бахчисарай, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, новости крыма