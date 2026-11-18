https://crimea.ria.ru/20261118/boy-u-mysa-sarych--infografika-1161136798.html

Бой у мыса Сарыч – инфографика

Бой у мыса Сарыч – инфографика - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Бой у мыса Сарыч – инфографика

18 ноября 1914 года недалеко от Ялты, у мыса Сарыч, произошла встреча отряда новейших германских крейсеров под турецким флагом и кораблей Черноморского флота. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T08:34

2026-11-18T08:34

2026-11-18T08:34

инфографика

история

чф рф (черноморский флот российской федерации)

военно-морской флот рф

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111726/29/1117262971_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_93f8eef47e1376a451a327cb73de1035.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. 18 ноября 1914 года недалеко от Ялты, у мыса Сарыч, произошла встреча отряда новейших германских крейсеров под турецким флагом и кораблей Черноморского флота.Морское сражение, в котором участвовали 23 боевых корабля, закончилось вничью. В условиях скоротечного боя, длившегося 14 минут, все свелось к поединку броненосца "Евстафий" с крейсером "Гебен", получившим турецкое имя "Явуз Султан Селим". Хотя огонь по флагману османского флота также вели броненосцы "Иоанн Златоуст", "Три Святителя" и "Ростислав", но они не добились результатов.О событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, чф рф (черноморский флот российской федерации), военно-морской флот рф, инфографика