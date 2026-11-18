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Бой у мыса Сарыч – инфографика
Бой у мыса Сарыч – инфографика - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Бой у мыса Сарыч – инфографика
18 ноября 1914 года недалеко от Ялты, у мыса Сарыч, произошла встреча отряда новейших германских крейсеров под турецким флагом и кораблей Черноморского флота. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T08:34
2026-11-18T08:34
2026-11-18T08:34
инфографика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. 18 ноября 1914 года недалеко от Ялты, у мыса Сарыч, произошла встреча отряда новейших германских крейсеров под турецким флагом и кораблей Черноморского флота.Морское сражение, в котором участвовали 23 боевых корабля, закончилось вничью. В условиях скоротечного боя, длившегося 14 минут, все свелось к поединку броненосца "Евстафий" с крейсером "Гебен", получившим турецкое имя "Явуз Султан Селим". Хотя огонь по флагману османского флота также вели броненосцы "Иоанн Златоуст", "Три Святителя" и "Ростислав", но они не добились результатов.О событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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история, чф рф (черноморский флот российской федерации), военно-морской флот рф, инфографика
Бой у мыса Сарыч – инфографика
Бой у мыса Сарыч – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. 18 ноября 1914 года недалеко от Ялты, у мыса Сарыч, произошла встреча отряда новейших германских крейсеров под турецким флагом и кораблей Черноморского флота.
Морское сражение, в котором участвовали 23 боевых корабля, закончилось вничью. В условиях скоротечного боя, длившегося 14 минут, все свелось к поединку броненосца "Евстафий" с крейсером "Гебен", получившим турецкое имя "Явуз Султан Селим". Хотя огонь по флагману османского флота также вели броненосцы "Иоанн Златоуст", "Три Святителя" и "Ростислав", но они не добились результатов.
О событии – в инфографике РИА Новости Крым
.
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