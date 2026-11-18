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Почти 50 сел в четырех районах Крыма остались без света
Почти 50 сел в четырех районах Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Почти 50 сел в четырех районах Крыма остались без света
В среду днем почти в 50 населенных пунктах четырех районов Крыма ограничили подачу электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T15:55
2026-11-18T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В среду днем почти в 50 населенных пунктах четырех районов Крыма ограничили подачу электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".В Сакском районе света нет в селах Долинка, Листовое, Карьерное, Ветровка, Виноградово, Наумовка, Шелковичное, Митяево, Трудовое, Вершиное, Охотниково, Орлянка, Столбовое, Лушино, частично Лесновка, Глинки, Рунное, Громовка, Новофедоровка, Ильинка, Сизовка (частично).В Раздольненском районе обесточены Раздольное (частично), Ботаническое, Червоное, Новоселовское, Северное.В Черноморском районе без света остались потребители в селах Оленевка, Кировское, Дозорное, Задорное, Низовка.В Джанкойском районе электроснабжение отключили в селах Антоновка, Апрелевка, Благодатное, Бородино, Многоводное, Нижние Отрожки, Новоконстантиновка, Новопавловка, Новофедоровка, Озерки, Перепелкино, Прозрачное, Просторное, Родное, Светлое, Славянское, Смежное, Стальное, Стефановка.Ориентировочное время отключения – 3 часа, проинформировали в "Крымэгнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, сакский район, раздольненский район крыма, черноморский район, электроэнергия, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Почти 50 сел в четырех районах Крыма остались без света
В Крыму обесточены почти 50 сел в четырех районах полуострова
15:55 18.11.2026 (обновлено: 16:07 18.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В среду днем почти в 50 населенных пунктах четырех районов Крыма ограничили подачу электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"В связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии", – говорится в сообщении.
В Сакском районе света нет в селах Долинка, Листовое, Карьерное, Ветровка, Виноградово, Наумовка, Шелковичное, Митяево, Трудовое, Вершиное, Охотниково, Орлянка, Столбовое, Лушино, частично Лесновка, Глинки, Рунное, Громовка, Новофедоровка, Ильинка, Сизовка (частично).
В Раздольненском районе обесточены Раздольное (частично), Ботаническое, Червоное, Новоселовское, Северное.
В Черноморском районе без света остались потребители в селах Оленевка, Кировское, Дозорное, Задорное, Низовка.
В Джанкойском районе электроснабжение отключили в селах Антоновка, Апрелевка, Благодатное, Бородино, Многоводное, Нижние Отрожки, Новоконстантиновка, Новопавловка, Новофедоровка, Озерки, Перепелкино, Прозрачное, Просторное, Родное, Светлое, Славянское, Смежное, Стальное, Стефановка.
Ориентировочное время отключения – 3 часа, проинформировали в "Крымэгнерго".
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