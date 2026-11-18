https://crimea.ria.ru/20261118/armiya-rossii-porazila-esche-odin-sukhogruz-vsu-v-chernom-more-1161176957.html

Армия России поразила еще один сухогруз ВСУ в Черном море

Армия России поразила еще один сухогруз ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Армия России поразила еще один сухогруз ВСУ в Черном море

В среду днем в акватории Черного моря армия России поразила судно, доставлявшее на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T18:21

2026-11-18T18:21

2026-11-18T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В среду днем в акватории Черного моря армия России поразила судно, доставлявшее на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что в результате удара поражено морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

одесса

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, черное море, сухогруз, вооруженные силы россии