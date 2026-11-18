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Армия России поразила еще один сухогруз ВСУ в Черном море
Армия России поразила еще один сухогруз ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Армия России поразила еще один сухогруз ВСУ в Черном море
В среду днем в акватории Черного моря армия России поразила судно, доставлявшее на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T18:21
2026-11-18T18:21
2026-11-18T18:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В среду днем в акватории Черного моря армия России поразила судно, доставлявшее на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что в результате удара поражено морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, одесса, черное море, сухогруз, вооруженные силы россии
Армия России поразила еще один сухогруз ВСУ в Черном море
Российские войска поразили в акватории Черного моря еще один сухогруз двойного назначения
18:21 18.11.2026 (обновлено: 18:24 18.11.2026)