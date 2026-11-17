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Жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 64 россиянина
Жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 64 россиянина - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 64 россиянина
За минувшую неделю от украинских обстрелов погибли 64 мирных жителя России, включая ребенка, следует из еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T18:27
2026-11-17T18:27
2026-11-17T18:27
родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. За минувшую неделю от украинских обстрелов погибли 64 мирных жителя России, включая ребенка, следует из еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.Также от обстрелов ВСУ получили ранения 236 человек.В докладе посла по особым поручениям МИД РФ также сообщается о гибели 12-летней девочки в Белгородской области.Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского беспилотника в Ленинском районе Крыма погибли два человека.Неделей ранее от ударов украинских боевиков пострадали более 260 мирных жителей, в том числе 41 человек погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиковЧисло пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилосьЧетыре человека погибли при атаке на промпредприятие в Самарской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости сво, происшествия, атаки всу
Жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 64 россиянина
Мирошник: жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 64 мирных россиянина