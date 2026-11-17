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Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T14:43

2026-11-17T14:43

2026-11-17T14:43

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, сообщает пресс-служба Минтранса России.Пропуск поездов в настоящий момент обеспечивается по следующему расписанию: • Поезд "Таврия" № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань в 13:04; • Поезд № 315/316 Адлер – Керчь также отправлен; •Поезда № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь и № 27/28 Москва – Керчь будут отправлены до станции Керчь - Южная в ближайшее время; • Поезда из Керчи на материк сегодня, 17 ноября, планируется отправить по расписанию. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь колодезей до Керчи сегодня также планируются по расписанию. В Минтрансе Крыма, в свою очередь, добавили, что движение пригородных поездов по маршруту Тамань – Керчь – Тамань также возобновлено. Работают "горячие линии": • Гранд Сервис Экспресс: +7 (800) 775-54-53, +7 (800) 100-54-53• Ситуационно-информационный центр Минтранса России: +7(495) 249-03-03Атаки ВСУ на Крымский мостВ результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Во вторник состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на которой рассматривали вопросы восстановления объекта. После окончания заседания Хуснуллин доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Крымский мост практически не использовался для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, поэтому на снабжении Крыма и Севастополя случившееся никак не отразится, заявили советник главы РК Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Логистические цепочки сохранены, поставки идут в прежнем режиме.Днем 17 ноября возобновилось движение поездов по Крымскому мосту. Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, поезд "таврия", электричество, гранд сервис экспресс, минтранс россии, минтранс крыма, крымский мост, атаки всу на крымский мост