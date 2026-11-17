https://crimea.ria.ru/20261117/zheleznodorozhnoe-dvizhenie-po-krymskomu-mostu-otkryto-po-odnomu-puti-1161128268.html
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T14:43
2026-11-17T14:43
2026-11-17T14:43
крым
новости крыма
поезд "таврия"
электричество
гранд сервис экспресс
минтранс россии
минтранс крыма
крымский мост
атаки всу на крымский мост
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/05/0b/1119567206_350:276:1554:953_1920x0_80_0_0_cc6bf3f971790006c37982d56e1b69fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, сообщает пресс-служба Минтранса России.Пропуск поездов в настоящий момент обеспечивается по следующему расписанию: • Поезд "Таврия" № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань в 13:04; • Поезд № 315/316 Адлер – Керчь также отправлен; •Поезда № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь и № 27/28 Москва – Керчь будут отправлены до станции Керчь - Южная в ближайшее время; • Поезда из Керчи на материк сегодня, 17 ноября, планируется отправить по расписанию. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь колодезей до Керчи сегодня также планируются по расписанию. В Минтрансе Крыма, в свою очередь, добавили, что движение пригородных поездов по маршруту Тамань – Керчь – Тамань также возобновлено. Работают "горячие линии": • Гранд Сервис Экспресс: +7 (800) 775-54-53, +7 (800) 100-54-53• Ситуационно-информационный центр Минтранса России: +7(495) 249-03-03Атаки ВСУ на Крымский мостВ результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Во вторник состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на которой рассматривали вопросы восстановления объекта. После окончания заседания Хуснуллин доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Крымский мост практически не использовался для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, поэтому на снабжении Крыма и Севастополя случившееся никак не отразится, заявили советник главы РК Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Логистические цепочки сохранены, поставки идут в прежнем режиме.Днем 17 ноября возобновилось движение поездов по Крымскому мосту. Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/05/0b/1119567206_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_2db5bde5576ea59d4dec94e77bd4fca5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, поезд "таврия", электричество, гранд сервис экспресс, минтранс россии, минтранс крыма, крымский мост, атаки всу на крымский мост
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути - Минтранс РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, сообщает пресс-служба Минтранса России.
"Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути. На втором участке продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Пропуск поездов в настоящий момент обеспечивается по следующему расписанию:
• Поезд "Таврия" № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань в 13:04;
• Поезд № 315/316 Адлер – Керчь также отправлен;
•Поезда № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь и № 27/28 Москва – Керчь будут отправлены до станции Керчь - Южная в ближайшее время;
• Поезда из Керчи на материк сегодня, 17 ноября, планируется отправить по расписанию.
Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь колодезей до Керчи сегодня также планируются по расписанию.
"Ведется работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения. Пассажиры задержанных рейсов получают питание и все необходимые услуги. Информирование осуществляется в постоянном режиме", - отметили в Минтрансе РФ.
В Минтрансе Крыма, в свою очередь, добавили, что движение пригородных поездов по маршруту Тамань – Керчь – Тамань также возобновлено.
"Пригородный поезду по маршруту Тамань – Керчь отправился со станции Тамань в 14:30, далее поезд последует в обратном направлении. Возможны задержки отправления пригородных поездов в связи со смещением графика движения. Пожалуйста, учитывайте данные изменения при планировании поездок", - отметили в Минтрансе Крыма.
Работают "горячие линии":
• Гранд Сервис Экспресс: +7 (800) 775-54-53, +7 (800) 100-54-53
• Ситуационно-информационный центр Минтранса России: +7(495) 249-03-03
Атаки ВСУ на Крымский мост
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено
, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело
по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Во вторник состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на которой рассматривали вопросы восстановления объекта. После окончания заседания Хуснуллин доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Крымский мост практически не использовался
для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, поэтому на снабжении Крыма и Севастополя случившееся никак не отразится, заявили советник главы РК Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Логистические цепочки сохранены, поставки идут в прежнем режиме.
Днем 17 ноября возобновилось
движение поездов по Крымскому мосту. Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.