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Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, пассажиры без автомобилей также могут воспользоваться паромной переправой. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T13:20
2026-11-17T13:20
2026-11-17T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, пассажиры без автомобилей также могут воспользоваться паромной переправой. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, все, кому срочно необходимо попасть из Крыма в Краснодарский край через Керченский пролив или наоборот, могут получить информацию о доступности транспортных средств, в том числе железнодорожного сообщения, на официальном сайте министерства транспорта Крыма.Оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" обновил информацию по поводу задерживающихся в пути поездов "Таврия". По данным перевозчика, поезд №92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань в 13:04. Поезда № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, № 27/28 Москва – Керчь и № 315/316 Адлер – Керчь будут отправлены до станции Керчь-Южная в ближайшее время. В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Конструкция Крымского моста повреждена при атаках ВСУ - Следком📷11:25Во вторник состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на которой рассматривали вопросы восстановления объекта. После окончания заседания Хуснуллин доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Крымский мост практически не использовался для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, поэтому на снабжении Крыма и Севастополя случившееся никак не отразится, заявили советник главы РК Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Логистические цепочки сохранены, поставки идут в прежнем режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, срочные новости крыма, железная дорога, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", крымский мост, атаки всу на крымский мост
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто - Аксенов
13:20 17.11.2026 (обновлено: 13:30 17.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, пассажиры без автомобилей также могут воспользоваться паромной переправой. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Возобновлено железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью. Кроме того, пассажиры (без автомобильного транспорта) могут воспользоваться паромной переправой", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
По словам Аксенова, все, кому срочно необходимо попасть из Крыма в Краснодарский край через Керченский пролив или наоборот, могут получить информацию о доступности транспортных средств, в том числе железнодорожного сообщения, на официальном сайте министерства транспорта Крыма.
"По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, прерванного в результате вражеских атак на Крымский мост", - добавил он.
Оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" обновил информацию по поводу задерживающихся в пути поездов "Таврия". По данным перевозчика, поезд №92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань в 13:04. Поезда № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, № 27/28 Москва – Керчь и № 315/316 Адлер – Керчь будут отправлены до станции Керчь-Южная в ближайшее время.
"Поезда из Керчи на материк сегодня, 17 ноября, планируется отправить по расписанию. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь колодезей до Керчи сегодня планируются по расписанию", - добавили в пресс-службе компании.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено
, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело
по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Во вторник состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на которой рассматривали вопросы восстановления объекта. После окончания заседания Хуснуллин доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Крымский мост практически не использовался
для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, поэтому на снабжении Крыма и Севастополя случившееся никак не отразится, заявили советник главы РК Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Логистические цепочки сохранены, поставки идут в прежнем режиме.
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