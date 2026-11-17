https://crimea.ria.ru/20261117/za-den-pvo-unichtozhila-51-ukrainskiy-dron-nad-regionami-rossii-1161148755.html

За день ПВО уничтожила 51 украинский дрон над регионами России

За день ПВО уничтожила 51 украинский дрон над регионами России - РИА Новости Крым, 17.11.2026

За день ПВО уничтожила 51 украинский дрон над регионами России

В течение дня дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T20:34

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2026-11-17T20:43

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атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. В течение дня дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. Прошлой ночью силы ПВО уничтожили 1441 украинский беспилотник над Крымом и еще 21 регионом страны и морями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 64 россиянинаПочему украинские военные все чаще публично признают преимущество ВС РоссииДва человека погибли в результате атаки БПЛА на Крым

азовское море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, азовское море