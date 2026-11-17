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За день ПВО уничтожила 51 украинский дрон над регионами России
За день ПВО уничтожила 51 украинский дрон над регионами России - РИА Новости Крым, 17.11.2026
За день ПВО уничтожила 51 украинский дрон над регионами России
В течение дня дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T20:34
2026-11-17T20:34
2026-11-17T20:43
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. В течение дня дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. Прошлой ночью силы ПВО уничтожили 1441 украинский беспилотник над Крымом и еще 21 регионом страны и морями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 64 россиянинаПочему украинские военные все чаще публично признают преимущество ВС РоссииДва человека погибли в результате атаки БПЛА на Крым
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новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, азовское море
За день ПВО уничтожила 51 украинский дрон над регионами России
За день ПВО уничтожила 51 украинский дрон над регионами РФ и Азовским морем
20:34 17.11.2026 (обновлено: 20:43 17.11.2026)