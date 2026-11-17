https://crimea.ria.ru/20261117/vykrast-dannye-ob-uchastnikakh-svo-v-gosdume-otreagirovali-na-prizyv-kai-kallas--1161111926.html

Выкрасть данные об участниках СВО: в Госдуме отреагировали на призыв Каи Каллас

Выкрасть данные об участниках СВО: в Госдуме отреагировали на призыв Каи Каллас - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Выкрасть данные об участниках СВО: в Госдуме отреагировали на призыв Каи Каллас

Публичное заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении выкрасть персональные данные участников СВО в России являются признанием в планах совершить... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T08:18

2026-11-17T08:18

2026-11-17T08:18

европейский союз (ес)

кая каллас

в мире

участники сво

вячеслав володин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Публичное заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении выкрасть персональные данные участников СВО в России являются признанием в планах совершить целый ряд уголовных преступлений, за которые ее в РФ ждет тюремное заключение. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.Накануне глава евродипломатии Кая Каллас публично предложила выкрасть у России данные об участниках специальной военной операции, намекнув на возможность совершить хакерскую атаку в эпоху "цифры".Своими словами Каллас призывает совершить сразу несколько преступлений, за совершение которых в РФ предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнул он.В частности, по статьям УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации", "Незаконные использование, передача и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные" и "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов нашей страны и граждан".Постпредство России при Евросоюзе поставило вопрос о соответствии законодательству ЕС заявлений главы евродипломатии Каи Каллас о возможности использования разведслужб для получения персональных данных российских участников СВО."Хотелось бы понять, насколько подобные рассуждения согласуются с собственным законодательством Евросоюза, который при каждом удобном случае позиционирует себя в качестве якобы блюстителя верховенства права и защиты персональных данных", – заявила в дипмиссии.Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что в Европе Россию и русских воспринимают как врага благодаря давно и глубоко запущенному русофобскому нарративу и поменять его на хоть сколько-нибудь даже не лояльную, а более адекватную по отношению к РФ позицию, крайне сложно сегодня, кто бы там ни пришел к власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение России и США придется принуждать Европу к миру – мнение Дания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войны

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), кая каллас, в мире, участники сво, вячеслав володин