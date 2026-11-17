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Выкрасть данные об участниках СВО: в Госдуме отреагировали на призыв Каи Каллас
Выкрасть данные об участниках СВО: в Госдуме отреагировали на призыв Каи Каллас - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Выкрасть данные об участниках СВО: в Госдуме отреагировали на призыв Каи Каллас
Публичное заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении выкрасть персональные данные участников СВО в России являются признанием в планах совершить... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T08:18
2026-11-17T08:18
2026-11-17T08:18
европейский союз (ес)
кая каллас
в мире
участники сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Публичное заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении выкрасть персональные данные участников СВО в России являются признанием в планах совершить целый ряд уголовных преступлений, за которые ее в РФ ждет тюремное заключение. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.Накануне глава евродипломатии Кая Каллас публично предложила выкрасть у России данные об участниках специальной военной операции, намекнув на возможность совершить хакерскую атаку в эпоху "цифры".Своими словами Каллас призывает совершить сразу несколько преступлений, за совершение которых в РФ предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнул он.В частности, по статьям УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации", "Незаконные использование, передача и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные" и "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов нашей страны и граждан".Постпредство России при Евросоюзе поставило вопрос о соответствии законодательству ЕС заявлений главы евродипломатии Каи Каллас о возможности использования разведслужб для получения персональных данных российских участников СВО."Хотелось бы понять, насколько подобные рассуждения согласуются с собственным законодательством Евросоюза, который при каждом удобном случае позиционирует себя в качестве якобы блюстителя верховенства права и защиты персональных данных", – заявила в дипмиссии.Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что в Европе Россию и русских воспринимают как врага благодаря давно и глубоко запущенному русофобскому нарративу и поменять его на хоть сколько-нибудь даже не лояльную, а более адекватную по отношению к РФ позицию, крайне сложно сегодня, кто бы там ни пришел к власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение России и США придется принуждать Европу к миру – мнение Дания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войны
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европейский союз (ес), кая каллас, в мире, участники сво, вячеслав володин
Выкрасть данные об участниках СВО: в Госдуме отреагировали на призыв Каи Каллас
В Госдуме назвали заявление Каллас признанием в намерении совершить уголовное преступление
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Публичное заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении выкрасть персональные данные участников СВО в России являются признанием в планах совершить целый ряд уголовных преступлений, за которые ее в РФ ждет тюремное заключение. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Накануне глава евродипломатии Кая Каллас публично предложила выкрасть у России данные об участниках специальной военной операции, намекнув на возможность совершить хакерскую атаку в эпоху "цифры".
"Глава Евродипломатии Каллас публично заявила о намерении выкрасть персональные данные участников специальной военной операции, тем самым сообщив о планах совершить ряд уголовных преступлений... За это ей грозит тюремное заключение", – написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Своими словами Каллас призывает совершить сразу несколько преступлений, за совершение которых в РФ предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнул он.
В частности, по статьям УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации", "Незаконные использование, передача и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные" и "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов нашей страны и граждан".
"Совокупный срок по указанным выше статьям может составить порядка 20 лет. У Каллас будет много времени, которое она сможет потратить на самообучение, освоив, наконец, историю, которую в школе учила плохо, о чем свидетельствуют ее многочисленные глупые высказывания", – резюмировал Володин.
Постпредство России при Евросоюзе поставило вопрос о соответствии законодательству ЕС заявлений главы евродипломатии Каи Каллас о возможности использования разведслужб для получения персональных данных российских участников СВО.
"Хотелось бы понять, насколько подобные рассуждения согласуются с собственным законодательством Евросоюза, который при каждом удобном случае позиционирует себя в качестве якобы блюстителя верховенства права и защиты персональных данных", – заявила в дипмиссии.
Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение
, что в Европе Россию и русских воспринимают как врага благодаря давно и глубоко запущенному русофобскому нарративу и поменять его на хоть сколько-нибудь даже не лояльную, а более адекватную по отношению к РФ позицию, крайне сложно сегодня, кто бы там ни пришел к власти.
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