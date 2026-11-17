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ВСУ ударили по мосту на трассе "Новороссия"
ВСУ ударили по мосту на трассе "Новороссия" - РИА Новости Крым, 17.11.2026
ВСУ ударили по мосту на трассе "Новороссия"
В Ростовской области в результате украинской атаки поврежден участок дороги в районе моста через реку Миус на трассе "Новороссия". Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T11:34
2026-11-17T11:34
2026-11-17T11:34
ростовская область
юрий слюсарь
трасса р-280 "новороссия"
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Ростовской области в результате украинской атаки поврежден участок дороги в районе моста через реку Миус на трассе "Новороссия". Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС.Слюсарь уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.На трассе Р‑280 "Новороссия" с 8 ноября введено ограничение движения транспорта по мосту через реку Миус. Объезд участка трассы организован через Самбек и Покровское в прямом направлении, а через Таганрог – в обратном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, юрий слюсарь, трасса р-280 "новороссия", атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, логистика, новости
ВСУ ударили по мосту на трассе "Новороссия"
В Ростовской области ВСУ ударили по мосту на трассе "Новороссия"