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ВСУ ударили по мосту на трассе "Новороссия"

ВСУ ударили по мосту на трассе "Новороссия" - РИА Новости Крым, 17.11.2026

ВСУ ударили по мосту на трассе "Новороссия"

В Ростовской области в результате украинской атаки поврежден участок дороги в районе моста через реку Миус на трассе "Новороссия". Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T11:34

2026-11-17T11:34

2026-11-17T11:34

ростовская область

юрий слюсарь

трасса р-280 "новороссия"

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Ростовской области в результате украинской атаки поврежден участок дороги в районе моста через реку Миус на трассе "Новороссия". Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС.Слюсарь уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.На трассе Р‑280 "Новороссия" с 8 ноября введено ограничение движения транспорта по мосту через реку Миус. Объезд участка трассы организован через Самбек и Покровское в прямом направлении, а через Таганрог – в обратном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, трасса р-280 "новороссия", атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, логистика, новости