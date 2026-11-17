Все задержанные поезда "Таврия" прибыли в Керчь
Все поезда "Таврия" прибыли в Керчь после открытия ж/д движения по Крымскому мосту
17:09 17.11.2026 (обновлено: 17:12 17.11.2026)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Керчь прибыли все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту. "Об этом сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
"Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли в Керчь. Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Движение остальных поездов "Таврия" на 17 ноября и далее планируется по расписанию, время отправления остается неизменным, добавили в компании.
Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи сегодня курсируют по расписанию.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября было открыто движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ.
Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой. Однако вечером во вторник движение пассажирских катеров в направлении "порт Крым — порт Кавказ" было ограничено из-за погодных условий.
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