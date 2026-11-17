https://crimea.ria.ru/20261117/vse-zaderzhannye-poezda-tavriya-pribyli-v-kerch-1161141302.html

Все задержанные поезда "Таврия" прибыли в Керчь

Все задержанные поезда "Таврия" прибыли в Керчь - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Все задержанные поезда "Таврия" прибыли в Керчь

В Керчь прибыли все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту. "Об этом сообщает оператор перевозок "Гранд... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T17:09

2026-11-17T17:09

2026-11-17T17:12

гранд сервис экспресс

поезд

поезд "таврия"

крым

транспорт

логистика

атаки всу на крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Керчь прибыли все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту. "Об этом сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Движение остальных поездов "Таврия" на 17 ноября и далее планируется по расписанию, время отправления остается неизменным, добавили в компании.Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи сегодня курсируют по расписанию.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября было открыто движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ.Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой. Однако вечером во вторник движение пассажирских катеров в направлении "порт Крым — порт Кавказ" было ограничено из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В правительстве РФ определили меры по восстановлению Крымского мостаКрымский мост сейчас: что происходит после повторного удара ВСУВласти прорабатывают альтернативную логистику после удара ВСУ по Крымскому мосту

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", крым, транспорт, логистика, атаки всу на крымский мост